Не ждите, пока турбина умрёт: простая проверка может спасти двигатель

Турбированные двигатели сегодня встречаются всё чаще — они позволяют выжать больше мощности без увеличения объёма мотора. Но за прирост динамики приходится платить: конструкция сложнее, а надёжность ниже, чем у атмосферников. Сердце этой системы — турбина, и при её проблемах теряется весь смысл турбонаддува.
Турбина нагнетает дополнительный воздух в цилиндры. Один её ротор вращается за счёт потока отработанных газов, а второй — подаёт под давлением свежий воздух в камеру сгорания. Такой способ куда эффективнее, чем пассивное всасывание в обычном моторе. Но нагрузка на турбину колоссальна: температура, обороты, давление. Поэтому со временем даже качественный узел изнашивается.
Обратить внимание стоит, если:
Проверка без сервиса
Турбина — узел неразборный, и ремонт требует высокой точности и затрат. Часто восстановление обходится дороже, чем установка новой. Поэтому при серьёзных повреждениях разумнее заменить агрегат полностью.
Регулярная проверка и чистое масло помогут продлить срок службы турбины. А простая визуальная диагностика, даже без оборудования, способна вовремя предупредить крупную поломку.
