Обычный расходник способен убить дизель при нагрузке

Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя

Дизельные двигатели славятся тем, что способны работать в тяжёлых условиях, тянуть прицепы, перевозить тонны груза и при этом оставаться экономичными. Их ресурс нередко измеряется сотнями тысяч километров. Но у такой выносливости есть слабое место — перегрев. И если бензиновый мотор может простить короткий "тепловой стресс", то дизелю перегрев оборачивается куда более серьёзными последствиями.

Почему дизель рискует больше

Главная особенность дизельного двигателя — высокий коэффициент сжатия. В камерах сгорания температура здесь выше уже на старте, чем у бензиновых аналогов. Добавьте сюда работу под нагрузкой — движение в гору, буксировку прицепа, частые поездки по трассе на высоких оборотах — и любое препятствие нормальному теплоотводу может стать критичным.

Неочевидная причина — воздушный фильтр

Чаще всего при перегреве водители первым делом проверяют радиатор, уровень антифриза или термостат. Но есть ещё один элемент, без которого двигатель не сможет работать стабильно, — воздушный фильтр. Его задача — пропускать в мотор только чистый воздух, задерживая пыль, песок и мелкий мусор. Со временем фильтр забивается, и поток воздуха в цилиндры уменьшается.

Топливо при этом продолжает поступать в прежнем объёме, нарушается баланс "топливо — воздух", смесь становится слишком богатой и горит при повышенной температуре. В сочетании с нагрузкой это приводит к перегреву, который может повредить клапаны, поршни и даже головку блока цилиндров.

Симптомы, на которые нельзя закрывать глаза

Засорённый воздушный фильтр выдаёт себя по ряду признаков:

чёрный дым из выхлопа сильнее обычного;

увеличившийся расход топлива;

"тупой" отклик на нажатие педали газа;

ошибки на панели приборов;

в тяжёлых случаях — внезапная остановка двигателя.

Игнорировать такие сигналы опасно: перегрев в итоге может привести к дорогостоящему капитальному ремонту.

Как предотвратить проблему

Производители советуют менять воздушный фильтр каждые 15-30 тысяч километров, но в реальности интервал зависит от условий эксплуатации. При езде по пыльным дорогам или бездорожью замену стоит делать чаще, а лучший вариант — совместить её с каждой заменой масла.

Наряду с этим важно следить за уровнем и качеством охлаждающей жидкости. Антифриз не только охлаждает мотор, но и смазывает водяной насос. Низкий уровень или старый состав могут привести к поломке насоса и ускорить перегрев.

Перегрев дизельного двигателя — это не всегда поломка радиатора или утечка антифриза. Иногда всему виной недорогая деталь, которую легко заменить. Регулярная проверка воздушного фильтра и системы охлаждения — простое действие, способное продлить жизнь вашему мотору и уберечь от лишних расходов.

