Обычный расходник способен убить дизель при нагрузке

Дизельные двигатели славятся тем, что способны работать в тяжёлых условиях, тянуть прицепы, перевозить тонны груза и при этом оставаться экономичными. Их ресурс нередко измеряется сотнями тысяч километров. Но у такой выносливости есть слабое место — перегрев. И если бензиновый мотор может простить короткий "тепловой стресс", то дизелю перегрев оборачивается куда более серьёзными последствиями.
Главная особенность дизельного двигателя — высокий коэффициент сжатия. В камерах сгорания температура здесь выше уже на старте, чем у бензиновых аналогов. Добавьте сюда работу под нагрузкой — движение в гору, буксировку прицепа, частые поездки по трассе на высоких оборотах — и любое препятствие нормальному теплоотводу может стать критичным.
Чаще всего при перегреве водители первым делом проверяют радиатор, уровень антифриза или термостат. Но есть ещё один элемент, без которого двигатель не сможет работать стабильно, — воздушный фильтр. Его задача — пропускать в мотор только чистый воздух, задерживая пыль, песок и мелкий мусор. Со временем фильтр забивается, и поток воздуха в цилиндры уменьшается.
Топливо при этом продолжает поступать в прежнем объёме, нарушается баланс "топливо — воздух", смесь становится слишком богатой и горит при повышенной температуре. В сочетании с нагрузкой это приводит к перегреву, который может повредить клапаны, поршни и даже головку блока цилиндров.
Засорённый воздушный фильтр выдаёт себя по ряду признаков:
Игнорировать такие сигналы опасно: перегрев в итоге может привести к дорогостоящему капитальному ремонту.
Производители советуют менять воздушный фильтр каждые 15-30 тысяч километров, но в реальности интервал зависит от условий эксплуатации. При езде по пыльным дорогам или бездорожью замену стоит делать чаще, а лучший вариант — совместить её с каждой заменой масла.
Наряду с этим важно следить за уровнем и качеством охлаждающей жидкости. Антифриз не только охлаждает мотор, но и смазывает водяной насос. Низкий уровень или старый состав могут привести к поломке насоса и ускорить перегрев.
Перегрев дизельного двигателя — это не всегда поломка радиатора или утечка антифриза. Иногда всему виной недорогая деталь, которую легко заменить. Регулярная проверка воздушного фильтра и системы охлаждения — простое действие, способное продлить жизнь вашему мотору и уберечь от лишних расходов.
