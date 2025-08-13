Не всегда штраф: когда можно пересечь сплошную без последствий

Пересечение сплошной линии допускается ПДД в исключительных ситуациях

Сплошная линия разметки на дороге — один из самых строгих инструментов регулирования движения. Её назначение — не просто "запретить обгон", а обеспечить безопасность, разделяя транспортные потоки и ограничивая опасные манёвры. Нарушение этого правила почти всегда влечёт штраф или лишение прав. Но в ПДД всё же предусмотрены ситуации, когда пересечь сплошную можно без последствий.

Виды сплошной линии

По сроку действия:

постоянная — наносится белой или жёлтой краской, действует круглогодично;

временная — выделяется оранжевым цветом и имеет приоритет над постоянной. Используется при дорожных работах или временных изменениях схемы движения.

По типу нанесения:

одинарная сплошная — разделяет встречные потоки, обозначает край проезжей части или границы парковки;

двойная сплошная — чётко разграничивает направления и категорически запрещает пересечение.

Когда пересечение сплошной разрешено:

Для остановки или стоянки на обочине, если сплошная отделяет её от проезжей части и нет запрещающих знаков. Если действует временная разметка оранжевого цвета или временные дорожные знаки. Для объезда препятствия при наличии знака 4.2.2 ("Объезд препятствия слева"). При обгоне тихоходного транспорта, который обозначен специальным знаком (красный треугольник с жёлтыми полями). В случае крайней необходимости — чтобы избежать ДТП или наезда на пешехода. По указанию регулировщика, когда он изменяет схему движения.

Во всех этих случаях важно, чтобы манёвр был действительно оправдан, а водитель мог объяснить его причину инспектору.

Штрафы за пересечение сплошной:

наезд на сплошную между попутными полосами — предупреждение или 750 ₽;

поворот или разворот через сплошную — 1 500-2 250 ₽;

выезд через сплошную на велодорожку или пешеходную зону — 2 000 ₽;

объезд препятствия без знака 4.2.2 — 1 500-2 500 ₽;

выезд через сплошную на автобусную полосу — 4 500 ₽ в Москве и СПб, 2 250 ₽ в других регионах.

Выезд на встречную через сплошную:

если зафиксировала камера — 7 500 ₽;

если остановил инспектор — лишение прав на 4-6 месяцев;

Повторное нарушение в течение года — лишение на 12 месяцев.

Главный принцип

Сплошная линия — это элемент безопасности, а не формальность. Да, в ПДД есть исключения, но любое пересечение должно быть обосновано. В противном случае наказание неизбежно, а риск аварии возрастает в разы.

Уточнения

