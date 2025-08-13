Дорогая деталь на машине может пропасть: как защитить себя, если её украли или потеряли

Представьте: вы выходите к своей машине, а на бампере пустое место — регистрационного номера нет. Для многих водителей это шоковый момент, ведь без госзнака ездить нельзя, а последствия могут оказаться серьёзными.
Чаще всего номерной знак теряется из-за банального ослабления креплений. Пластиковые рамки, саморезы или болты постепенно разбалтываются от постоянной вибрации. Дополнительный риск — глубокие лужи, удары о бордюр или дорожный мусор: в таких ситуациях пластина может просто отвалиться.
Вторая причина — кража. Происходит это реже, но чаще всего злоумышленники забирают оба номера сразу. Если пропал только один — вероятнее всего, он потерян, а не украден.
По статье 12.2 КоАП РФ управление автомобилем без хотя бы одного госзнака влечёт штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. А если попытаться установить "самодельный" знак, ситуация усугубляется: за подложные номера грозит лишение до года и дополнительные санкции. Как действовать?
Это важно в любом случае: если знак украден, его могут использовать в преступных целях; если потерян — есть шанс, что его найдут и вернут.
Дубликат в коммерческой организации — быстро, недорого, понадобится только паспорт и СТС. Изготовление занимает несколько минут.
Полная перерегистрация в ГАИ — дольше и дороже, но надёжнее, особенно если есть подозрение на кражу.
Оставьте машину на месте до получения нового госзнака или воспользуйтесь эвакуатором. Это избавит от штрафа и других проблем.
Как избежать повторной потери? Проверяйте крепление рамки и болтов при каждой мойке. При необходимости замените пластиковую рамку на более надёжный металлический держатель. В плохую погоду, особенно после поездки по бездорожью или глубоким лужам, осматривайте номера на месте.
