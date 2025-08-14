Камера одна, штрафа два: когда за одно нарушение присылают несколько постановлений

С распространением камер фиксации нарушений многие водители стали получать сразу несколько штрафов за день - и это вызывает закономерные вопросы. Один из самых частых: не дублируются ли эти штрафы, и что делать, если за одно и то же нарушение пришло два постановления?
Такой сценарий действительно возможен. Особенно это касается превышения скорости на трассах, где одновременно работают:
стационарные камеры;
передвижные комплексы, установленные на спецтранспорте.
Если нарушение было зафиксировано в одном и том же месте, в одно и то же время, есть риск получить два штрафа за один эпизод. Однако, согласно пункту 5 статьи 4.1 КоАП РФ, никого нельзя привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение.
В такой ситуации вы вправе подать жалобу - один из штрафов могут отменить, особенно если совпадают время, место и характер нарушения.
Если фиксации происходили в разное время или на разных участках дороги, даже если речь о похожих нарушениях (например, превышение на 15 км/ч), — это уже разные эпизоды. В этом случае каждый штраф будет считаться обоснованным.
Примеры:
Утром — превышение скорости по пути на работу;
Вечером — аналогичное нарушение на обратной дороге;
Камеры — разные или даже одна и та же, но в разное время суток.
С юридической точки зрения — это два отдельных правонарушения, и повод для отмены отсутствует.
Иногда водитель, постоянно превышая скорость, попадает в зону действия нескольких камер подряд. Результат — серия штрафов за один день. Несмотря на схожие обстоятельства, каждое нарушение зафиксировано в разное время и в разных точках, а значит, каждый штраф будет считаться отдельным эпизодом.
Такие постановления не отменяются, и шансы на успешную жалобу крайне низки.
Есть и исключения, когда даже многократная фиксация в течение дня может повлечь только одно наказание. Пример — отсутствие полиса ОСАГО.
Согласно действующим правилам:
за отсутствие страховки можно получить только один штраф в сутки;
даже если нарушение зафиксировано несколькими камерами;
это касается всех случаев, вне зависимости от количества проездов.
Такой подход исключает "штрафной каскад" за одно и то же правонарушение и уже применяется, а в будущем будет работать и в автоматическом режиме.
Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.