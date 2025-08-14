Камера одна, штрафа два: когда за одно нарушение присылают несколько постановлений

Серию штрафов за поездку не отменят, если камеры разные — КоАП РФ

С распространением камер фиксации нарушений многие водители стали получать сразу несколько штрафов за день - и это вызывает закономерные вопросы. Один из самых частых: не дублируются ли эти штрафы, и что делать, если за одно и то же нарушение пришло два постановления?

Когда один штраф может дублироваться

Такой сценарий действительно возможен. Особенно это касается превышения скорости на трассах, где одновременно работают:

стационарные камеры ;

передвижные комплексы, установленные на спецтранспорте.

Если нарушение было зафиксировано в одном и том же месте, в одно и то же время, есть риск получить два штрафа за один эпизод. Однако, согласно пункту 5 статьи 4.1 КоАП РФ, никого нельзя привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение.

В такой ситуации вы вправе подать жалобу - один из штрафов могут отменить, особенно если совпадают время, место и характер нарушения.

Когда дублирующиеся штрафы считаются законными

Если фиксации происходили в разное время или на разных участках дороги, даже если речь о похожих нарушениях (например, превышение на 15 км/ч), — это уже разные эпизоды. В этом случае каждый штраф будет считаться обоснованным.

Примеры:

Утром — превышение скорости по пути на работу;

Вечером — аналогичное нарушение на обратной дороге;

Камеры — разные или даже одна и та же, но в разное время суток.

С юридической точки зрения — это два отдельных правонарушения, и повод для отмены отсутствует.

Если штрафов несколько за одну поездку

Иногда водитель, постоянно превышая скорость, попадает в зону действия нескольких камер подряд. Результат — серия штрафов за один день. Несмотря на схожие обстоятельства, каждое нарушение зафиксировано в разное время и в разных точках, а значит, каждый штраф будет считаться отдельным эпизодом.

Такие постановления не отменяются, и шансы на успешную жалобу крайне низки.

Когда штрафов больше одного быть не может

Есть и исключения, когда даже многократная фиксация в течение дня может повлечь только одно наказание. Пример — отсутствие полиса ОСАГО.

Согласно действующим правилам:

за отсутствие страховки можно получить только один штраф в сутки ;

даже если нарушение зафиксировано несколькими камерами ;

это касается всех случаев, вне зависимости от количества проездов.

Такой подход исключает "штрафной каскад" за одно и то же правонарушение и уже применяется, а в будущем будет работать и в автоматическом режиме.

