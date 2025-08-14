ОСАГО в телефоне — не всегда спасает: когда отсутствие бумаги может стоить штрафа

Оформление ОСАГО онлайн стало обыденной практикой — это быстро, удобно и не требует визита в офис страховой компании. Однако у многих автомобилистов до сих пор возникает вопрос: нужно ли возить с собой бумажную версию электронного полиса, или достаточно его копии в телефоне?
На сегодняшний день бумажный экземпляр не является обязательным. Согласно действующему законодательству, инспекторы ГИБДД могут проверить наличие и действительность полиса через свои внутренние базы. Главное, чтобы страховка действительно была оформлена и активна на момент проверки.
Если вы приобрели полис онлайн, он приходит в виде PDF-файла на электронную почту. Такую версию можно сохранить на телефон — она имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Инспектор не вправе требовать распечатку, достаточно показать полис на экране смартфона.
Несмотря на цифровизацию, распечатка остаётся полезной в некоторых ситуациях:
если оформление проходило через офис или агента, вы получили бумажную версию — её нужно возить с собой, это уже документ на физическом носителе;
при проверке на трассе с плохой связью инспектор может не иметь доступа к базе — в таких случаях распечатка с QR-кодом поможет ускорить процесс;
наличие бумаги снижает вероятность спорных ситуаций и упрощает общение с сотрудником ГИБДД.
Таким образом, распечатка — не обязательна, но в ряде случаев желательна.
За первое нарушение по-прежнему предусмотрен штраф 800 рублей.
Повторное отсутствие ОСАГО при проверке теперь обойдётся дороже — до 5000 рублей.
Также важно помнить: после покупки автомобиля даётся 10 дней на оформление полиса. В этот период штраф не взимается, но затягивать с оформлением не стоит — через интернет процедура занимает всего несколько минут.
