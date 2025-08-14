ОСАГО в телефоне — не всегда спасает: когда отсутствие бумаги может стоить штрафа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ГИБДД: инспектор не вправе требовать бумажную копию e-ОСАГО
2:12
Авто

Оформление ОСАГО онлайн стало обыденной практикой — это быстро, удобно и не требует визита в офис страховой компании. Однако у многих автомобилистов до сих пор возникает вопрос: нужно ли возить с собой бумажную версию электронного полиса, или достаточно его копии в телефоне?

Машина, калькулятор и монеты на столе
Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина, калькулятор и монеты на столе

Нужно ли распечатывать электронный полис ОСАГО

На сегодняшний день бумажный экземпляр не является обязательным. Согласно действующему законодательству, инспекторы ГИБДД могут проверить наличие и действительность полиса через свои внутренние базы. Главное, чтобы страховка действительно была оформлена и активна на момент проверки.

Если вы приобрели полис онлайн, он приходит в виде PDF-файла на электронную почту. Такую версию можно сохранить на телефон — она имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Инспектор не вправе требовать распечатку, достаточно показать полис на экране смартфона.

Когда бумажная копия всё же может пригодиться

Несмотря на цифровизацию, распечатка остаётся полезной в некоторых ситуациях:

  • если оформление проходило через офис или агента, вы получили бумажную версию — её нужно возить с собой, это уже документ на физическом носителе;

  • при проверке на трассе с плохой связью инспектор может не иметь доступа к базе — в таких случаях распечатка с QR-кодом поможет ускорить процесс;

  • наличие бумаги снижает вероятность спорных ситуаций и упрощает общение с сотрудником ГИБДД.

Таким образом, распечатка — не обязательна, но в ряде случаев желательна.

Штрафы за отсутствие ОСАГО: что изменилось в 2025 году

  • За первое нарушение по-прежнему предусмотрен штраф 800 рублей.

  • Повторное отсутствие ОСАГО при проверке теперь обойдётся дороже — до 5000 рублей.

Также важно помнить: после покупки автомобиля даётся 10 дней на оформление полиса. В этот период штраф не взимается, но затягивать с оформлением не стоит — через интернет процедура занимает всего несколько минут.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940–1950-х годах в Европе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
