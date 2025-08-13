Все думают, что это разрешено, но закон считает иначе: за что реально лишают прав

Обгон вслед за другим автомобилем грозит штрафом или лишением прав до 6 месяцев

Поездки по загородным трассам с однополосным движением в каждую сторону часто превращаются в испытание терпения. Особенно если впереди плетётся тяжёлый грузовик или сельхозтехника. Затор из легковых машин растёт, и как только на горизонте появляется свободный участок — многие устремляются на встречную полосу. Но далеко не каждый водитель осознаёт, насколько опасен и запрещён такой манёвр, если впереди кто-то уже начал обгон.

Можно ли обгонять, если впереди уже выехали на встречку

Правила дорожного движения отвечают на этот вопрос чётко: нет, нельзя. Согласно пункту 11.2 ПДД, если транспортное средство уже начало обгон или объезд препятствия, выполнять обгон другим автомобилем запрещено.

Причина очевидна: только первый обгоняющий действительно видит, что происходит впереди. Все остальные движутся почти вслепую: обзор закрывают другие машины, расстояние между ними минимально, а тонировка окон делает ситуацию ещё опаснее.

Чем грозит нарушение

За такой обгон предусмотрено серьёзное наказание. Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, водителю грозит:

штраф в 7500 рублей ;

или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Если повторное нарушение зафиксировано при помощи камер — наказание ограничивается штрафом, но при остановке инспектором можно легко лишиться прав.

Что такое двойной обгон и почему это спорный момент

Так называемый двойной обгон — это ситуация, когда вы начинаете манёвр следом за другим обгоняющим. Некоторые считают, что это нарушение только в случае, если вы мешаете первому водителю. Однако судебная практика меняется.

Ранее суды, включая Верховный, часто вставали на сторону водителей. Но сегодня всё чаще нарушителем признают того, кто просто выехал на встречную полосу следом, независимо от того, мешал ли он кому-либо.

Как обезопасить себя

ПДД не указывают минимальное расстояние между автомобилями, при котором обгон был бы допустим. Поэтому всё зависит от инспектора на дороге, а значит, и от вашего поведения.

Лучшее решение: не выезжать на встречку, пока впереди едущий не завершил обгон полностью и не вернулся в свою полосу. Только тогда ваш манёвр будет безопасным и формально корректным.

Ожидание в такой ситуации — это не слабость, а проявление ответственного вождения.

