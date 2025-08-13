Купил авто с пробегом, а через месяц попал на ремонт двигателя: как этого избежать

Покупка автомобиля с пробегом может оказаться как удачным вложением, так и дорогостоящей ошибкой — особенно если речь идёт о двигателе с серьёзным износом. Ремонт мотора обойдётся в сотни тысяч рублей, поэтому перед покупкой важно провести самостоятельную техническую оценку — даже без посещения СТО.
После запуска двигателя, его прогрева и нескольких резких нажатий на газ, обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы:
сизый или синеватый дым — признак попадания моторного масла в цилиндры, что часто связано с износом поршневой группы или неисправной турбиной;
плотный белый дым со сладковатым запахом может указывать на утечку охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Причина — повреждённая прокладка ГБЦ. Стоимость ремонта в этом случае достигает 70 000-130 000 ₽;
чёрный дым как правило свидетельствует о проблемах в топливной системе (перелив, нарушенная смесь).
Следы масляных подтёков, охлаждающей жидкости или герметика на стыке ГБЦ и блока цилиндров — тревожный сигнал. Обратите внимание и на:
нестандартные хомуты и шланги;
свежие следы инструмента на болтах и гайках.
Это может говорить о вскрытии и некачественном ремонте двигателя.
При повторном запуске двигатель должен работать ровно и без посторонних шумов. Признаки проблем:
металлический стук;
вибрации;
скрежет.
Также обратите внимание на лампу Check Engine на приборной панели. Даже если она не горит — это не гарантия, что с мотором всё в порядке.
Для надёжной проверки рекомендуется использовать OBD-II сканер (стоимость — около 2 000 ₽). Он поможет выявить скрытые ошибки и сброшенные коды неисправностей.
Во время пробной поездки обратите внимание на:
динамику разгона;
отсутствие рывков и запаздываний;
наличие дыма при нагрузке.
Если ощущается потеря тяги или двигатель "тупит" — это может быть симптомом внутреннего износа.
Если автомобиль вызывает сомнения, обязательно проведите глубокую диагностику двигателя в сервисе:
замер компрессии;
эндоскопия цилиндров.
Средняя стоимость процедуры — около 5 000 ₽, но она поможет избежать гораздо более серьёзных расходов в будущем.
