Купил авто с пробегом, а через месяц попал на ремонт двигателя: как этого избежать

Диагностика двигателя перед покупкой авто может сэкономить 130 тысяч рублей

Покупка автомобиля с пробегом может оказаться как удачным вложением, так и дорогостоящей ошибкой — особенно если речь идёт о двигателе с серьёзным износом. Ремонт мотора обойдётся в сотни тысяч рублей, поэтому перед покупкой важно провести самостоятельную техническую оценку — даже без посещения СТО.

Поломка вариатора

Начните с анализа выхлопа

После запуска двигателя, его прогрева и нескольких резких нажатий на газ, обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы:

сизый или синеватый дым — признак попадания моторного масла в цилиндры, что часто связано с износом поршневой группы или неисправной турбиной;

плотный белый дым со сладковатым запахом может указывать на утечку охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Причина — повреждённая прокладка ГБЦ. Стоимость ремонта в этом случае достигает 70 000-130 000 ₽;

чёрный дым как правило свидетельствует о проблемах в топливной системе (перелив, нарушенная смесь).

Проверьте подкапотное пространство

Следы масляных подтёков, охлаждающей жидкости или герметика на стыке ГБЦ и блока цилиндров — тревожный сигнал. Обратите внимание и на:

нестандартные хомуты и шланги;

свежие следы инструмента на болтах и гайках.

Это может говорить о вскрытии и некачественном ремонте двигателя.

Повторный запуск и работа мотора

При повторном запуске двигатель должен работать ровно и без посторонних шумов. Признаки проблем:

металлический стук;

вибрации;

скрежет.

Также обратите внимание на лампу Check Engine на приборной панели. Даже если она не горит — это не гарантия, что с мотором всё в порядке.

Для надёжной проверки рекомендуется использовать OBD-II сканер (стоимость — около 2 000 ₽). Он поможет выявить скрытые ошибки и сброшенные коды неисправностей.

Как вести себя на тест-драйве

Во время пробной поездки обратите внимание на:

динамику разгона ;

отсутствие рывков и запаздываний ;

наличие дыма при нагрузке.

Если ощущается потеря тяги или двигатель "тупит" — это может быть симптомом внутреннего износа.

Финальная проверка перед покупкой

Если автомобиль вызывает сомнения, обязательно проведите глубокую диагностику двигателя в сервисе:

замер компрессии;

эндоскопия цилиндров.

Средняя стоимость процедуры — около 5 000 ₽, но она поможет избежать гораздо более серьёзных расходов в будущем.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния - разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

