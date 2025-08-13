Дешёвые шины износятся за сезон — и внезапно превращают машину в источник угрозы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

После ухода с российского рынка западных производителей шин образовавшуюся нишу оперативно заняли китайские бренды. Изначально это помогло избежать дефицита, но спустя несколько сезонов эксплуатации начали проявляться серьёзные недостатки такой продукции.

Exeed VX
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Exeed VX

С какими проблемами сталкиваются водители

Основные нарекания со стороны автовладельцев и сотрудников шиномонтажей связаны с низкой долговечностью и нестабильным качеством изготовления.

Часто отмечаются следующие проблемы:

  • быстрая деформация протектора и боковин;

  • сложности с балансировкой колёс — даже на новых комплектах;

  • слабая адаптация к климату и дорожным условиям России.

Особенно выраженные искажения проявляются после зимнего хранения. В некоторых случаях геометрия шин нарушается настолько, что при движении появляется вибрация, а предельная безопасная скорость снижается до 40-50 км/ч.

Ошибки хранения и их последствия

Даже если шины были изначально качественными, неправильное хранение способно их испортить:

  • хранение в спущенном состоянии без дисков ведёт к ускоренному износу;

  • структура резины становится менее упругой;

  • шины теряют форму и хуже держат дорогу.

Больше всего страдают бюджетные модели, у которых ресурса изначально меньше. В ряде случаев они теряют эксплуатационную пригодность всего за один сезон, превращаясь в непредсказуемый расходник.

Как выбрать шины без разочарований

Профессионалы советуют не гнаться за низкой ценой. Вместо этого стоит:

  • ориентироваться на независимые тесты шин;

  • читать отзывы реальных пользователей;

  • консультироваться в проверенных сервисах с опытом.

Экономия на этапе покупки может обернуться внушительными тратами позже - от частых замен до дорогостоящего ремонта подвески. Главное — помнить, что качество шин напрямую влияет на безопасность вождения.

Уточнения

Автомобильная шина - один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

