Дешёвые шины износятся за сезон — и внезапно превращают машину в источник угрозы

После ухода с российского рынка западных производителей шин образовавшуюся нишу оперативно заняли китайские бренды. Изначально это помогло избежать дефицита, но спустя несколько сезонов эксплуатации начали проявляться серьёзные недостатки такой продукции.
Основные нарекания со стороны автовладельцев и сотрудников шиномонтажей связаны с низкой долговечностью и нестабильным качеством изготовления.
Часто отмечаются следующие проблемы:
быстрая деформация протектора и боковин;
сложности с балансировкой колёс — даже на новых комплектах;
слабая адаптация к климату и дорожным условиям России.
Особенно выраженные искажения проявляются после зимнего хранения. В некоторых случаях геометрия шин нарушается настолько, что при движении появляется вибрация, а предельная безопасная скорость снижается до 40-50 км/ч.
Даже если шины были изначально качественными, неправильное хранение способно их испортить:
хранение в спущенном состоянии без дисков ведёт к ускоренному износу;
структура резины становится менее упругой;
шины теряют форму и хуже держат дорогу.
Больше всего страдают бюджетные модели, у которых ресурса изначально меньше. В ряде случаев они теряют эксплуатационную пригодность всего за один сезон, превращаясь в непредсказуемый расходник.
Профессионалы советуют не гнаться за низкой ценой. Вместо этого стоит:
ориентироваться на независимые тесты шин;
читать отзывы реальных пользователей;
консультироваться в проверенных сервисах с опытом.
Экономия на этапе покупки может обернуться внушительными тратами позже - от частых замен до дорогостоящего ремонта подвески. Главное — помнить, что качество шин напрямую влияет на безопасность вождения.
