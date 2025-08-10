Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 трендов маникюра 2000-х, которые возвращаются: горошек, цветы, стразы и другие
Четыре способа приготовить баклажаны в духовке и на сковороде — рецепты шеф-поваров
Опытные домохозяйки раскрыли, как эффективно почистить раковину без химии с помощью муки
Агрономы предупреждают: лавровый лист и настои трав не спасут ваш сад от вредителей
Пересадка костного мозга помогла устранить рак кожи у пациентки
Остров Монастырь в Сароническом заливе остаётся заповедником дикой природы Греции
Тренер Яблокова предостерегла полных людей от бега и прыжков
Продюсер заявил, что Ротару согласится вернуться в Россию за 15 миллионов рублей
Ожирение у кошек приводит к диабету и болезням сердца — данные ветеринаров

Jeep Grand Wagoneer 2026: обновлённый дизайн и первые шаги к электрификации

Grand Wagoneer 2026: Jeep готовится к выпуску первого электромобиля в своем классе
4:32
Авто

Jeep Grand Wagoneer 2026 года — это не просто обновленная версия знаменитого внедорожника, а настоящий шаг вперёд в эволюции автомобиля. Этот мощный и стильный SUV не только сохраняет все традиционные качества бренда, но и предлагает покупателям ряд значительных изменений как в дизайне, так и в технологиях. Рассмотрим, что нового ждёт поклонников легендарной модели.

Jeep Grand Cherokee WJ Freedom
Фото: commons.wikimedia by CZmarlin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jeep Grand Cherokee WJ Freedom

Главное, что бросается в глаза — это обновлённая решётка радиатора с семью характерными прорезями, которая придает автомобилю агрессивный и в то же время элегантный вид. В отличие от предыдущих моделей, в 2026 году решётка получила нижнюю сетчатую вставку, что добавляет автомобилю современный акцент.

Также стоит отметить, что фары стали тоньше, что не только делает внешний вид более дерзким, но и добавляет ему искушённой изысканности. Плавные линии кузова сочетаются с более угловатым средним бампером, придающим динамичность и строгость. Визуально модель выглядит более агрессивно, но при этом сохраняет узнаваемый стиль Grand Wagoneer.

Особое внимание стоит уделить новым дискам диаметром около 22 дюймов, которые выглядят впечатляюще и способствуют улучшению общего стиля автомобиля, подчеркивая его статус.

Jeep также открывает новую эру для модели Grand Wagoneer, предлагая гибридную версию. Это будет первый автомобиль марки с расширенным радиусом действия, что особенно актуально для ценителей больших внедорожников, которым важна как мощность, так и экологичность. Перед водительской дверью расположился разъём для зарядки, что сразу даёт понять, что эта модель будет доступна в гибридной версии.

Силовой агрегат PHEV Grand Wagoneer по своей сути схож с тем, что используется в Ram 1500 Ramcharger, что подтверждает высокую мощность и продвинутость технологий. Jeep Grand Wagoneer 4xe, в свою очередь, обещает стать первой моделью бренда с улучшенными характеристиками на электротяге, что даст ему преимущество в сегменте гибридных внедорожников.

Компания Jeep активно обновляет сегмент E-SUV и планирует значительно расширить свою долю на рынке внедорожников и электромобилей. По словам представителей компании, они стремятся занять до 85% рынка. Это амбициозная цель, но с учётом планов на электрификацию и внедрение новых технологий, такие результаты вполне достижимы.

Производство нового Grand Wagoneer будет происходить на заводе в Уоррене, Мичиган, что укрепляет позиции марки на американском рынке и делает автомобиль ещё более доступным для широкой аудитории. Ожидается, что производственный процесс начнётся в ближайшие месяцы, а модели будут выпускаться до 2028 года.

С точки зрения стоимости, гибридная версия PHEV будет стоить немало. Стартовая цена автомобиля может превысить 100 000 долларов, что делает модель доступной не для каждого покупателя, но в то же время оправданной за счет качества, технологий и мощности, которые она предлагает.

Боб Бродердорф, новый генеральный директор Jeep, отметил, что новая модель Grand Wagoneer сочетает в себе мощность, новые технологии, стиль и высокую стоимость. Это не просто автомобиль для повседневной езды — это настоящий внедорожник премиум-класса, который отвечает требованиям самых требовательных водителей.

2026 год для Jeep Grand Wagoneer — это не просто обновление внешнего вида, а настоящий шаг в будущее. Обновлённая решётка радиатора, тонкие фары и более угловатый бампер делают автомобиль более современным и агрессивным. В свою очередь, электрическая версия с расширенным радиусом действия и гибридным силовым агрегатом показывает, как Jeep адаптируется к изменениям в автомобильной индустрии, обеспечивая высокую мощность при меньшем потреблении топлива.

Это авто, которое уже в 2026 году будет стоять на переднем плане среди внедорожников, предлагая не только лучшие возможности для путешествий, но и экологичные решения для самых взыскательных пользователей.

Уточнения

Jeep Wagoneer — большой внедорожник бренда Jeep, выпускавшийся в 1962—1993 годах и возрожденный в 2021 году.

Jeep Wagoneer — большой внедорожник бренда Jeep, выпускавшийся в 1962—1993 годах и возрожденный в 2021 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Яркие костюмы стали новым трендом для женщин старше 30 лет, советы стилиста
Grand Wagoneer 2026: Jeep готовится к выпуску первого электромобиля в своем классе
Папильон и левретка вошли в список собак с кошачьими чертами поведения
Способы хранения малины: от заморозки до консервирования
Кофейная хитрость: как сохранить свежесть туалета перед отпуском
Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу
Тренер Ротач назвала 6 упражнений для быстрого избавления от большого живота
В Индии в сезон дождей стоит посетить Гоа, Ваянад, Маунт-Абу, Удайпур
Растительные белки богаты фитонутриентами для клеточного обновления
Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.