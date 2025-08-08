Сначала хвалил, теперь ругает: как и почему чемпион Ферстаппен изменил мнение о переднем приводе

Чемпион Формулы-1 Ферстаппен раскритиковал передний привод

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен известен своей прямотой и тем, что редко подбирает слова, особенно когда речь идёт о машинах. В новом видеоролике Ford Performance он снова оказался в центре внимания, на этот раз из-за своего мнения о переднеприводных автомобилях.

Фото: commons.wikimedia.org by Wastrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Машина Формула-1

Во время съёмок Ферстаппен и автомобильный журналист Крис Харрис тестировали различные спортивные модели Ford. За рулём легендарного Ford RS2000 разговор коснулся темы переднего привода, и Ферстаппен высказался предельно откровенно:

"Я считаю, что они очень скучные. Для меня это антивождение. Иногда я гоняю на них на симуляторе. Это просто кошмар", — высказался Макс.

Почему он против переднего привода

По словам пилота, главная проблема таких автомобилей в том, что передние колёса одновременно отвечают и за поворот, и за передачу мощности на дорогу. Это, по его мнению, предъявляет слишком высокие требования к шинам и портит ощущения от вождения. Крис Харрис поддержал его точку зрения, назвав переднеприводные машины "неправильными" для настоящего драйва.

Напоминание о прошлом

Однако в соцсетях и среди поклонников автоспорта быстро вспомнили, что в период, когда Honda участвовала в Формуле-1, Ферстаппен активно рекламировал Civic Type R — один из самых известных переднеприводных хот-хэтчей. Причём тогда он отзывался о нём совершенно иначе, хваля управляемость и удовольствие от езды.

Двойные стандарты

Отдельного упоминания заслуживает и тот факт, что сам Ford, в чьём ролике снялся пилот, за свою историю выпустил немало переднеприводных моделей, в том числе с ярко выраженным спортивным характером. Это ставит под сомнение, насколько личное мнение звёзд автоспорта всегда совпадает с их публичными высказываниями и не зависит ли оно от контекста или контракта.

Уточнения

Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — нидерландский автогонщик.

