Дизель не прощает — и ошибки водителя наказывает смертью мотора: эти 5 привычек совсем не безобидны

Дизельные моторы славятся долговечностью и выносливостью, но при этом остаются крайне чувствительными к мелким нарушениям в эксплуатации. Несколько безобидных на первый взгляд привычек могут ускорить износ деталей и привести к дорогостоящему ремонту. Автоэксперты выделили пять распространённых ошибок, которых стоит избегать каждому владельцу дизеля.
В дизельных двигателях нагрузка на моторное масло выше, чем в бензиновых. Оно быстрее загрязняется, густеет и теряет свойства. Пропущенная замена ведёт к трению металла о металл, образованию осадка, засорению каналов и масляному голоданию.
Совет: используйте только качественное синтетическое масло, меняйте его в сроки, рекомендованные производителем, или чаще — при тяжёлых условиях эксплуатации.
Дешёвое дизельное топливо часто содержит влагу, грязь и микрочастицы ржавчины. Они забивают форсунки, ухудшают работу двигателя и приводят к потере мощности.
Риск: в лёгком случае — замена фильтров, в тяжёлом — дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры.
Совет: заправляйтесь только на проверенных АЗС.
Топливные и воздушные фильтры — недорогие детали, которые защищают двигатель от критических поломок. Засорённый топливный фильтр ограничивает подачу топлива, а грязный воздушный фильтр приводит к падению мощности, увеличению расхода и появлению чёрного дыма.
Совет: проверяйте фильтры чаще, особенно при эксплуатации в пыльных или суровых условиях.
Запуск дизеля и сразу же движение — прямая дорога к износу. Холодное масло не успевает обеспечить полноценную смазку, а детали работают "на сухую".
Совет: дайте двигателю прогреться хотя бы несколько минут и первые километры двигайтесь без резких ускорений. Автозапуск в мороз — полезное вложение.
Цвет выхлопа — важный диагностический сигнал.
Чёрный дым: избыток топлива или проблемы с его подачей
Белый дым: топливо не сгорает или в цилиндры попадает охлаждающая жидкость
Синий дым: сгорает масло, что указывает на износ колец или клапанов
Совет: при появлении аномального дыма сразу обращайтесь на СТО — откладывание ремонта может стоить ресурса всего двигателя.
