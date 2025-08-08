Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дизель не прощает — и ошибки водителя наказывает смертью мотора: эти 5 привычек совсем не безобидны

Экономия на топливе и пропуск замены масла разрушают дизельный двигатель — автоэксперты
Дизельные моторы славятся долговечностью и выносливостью, но при этом остаются крайне чувствительными к мелким нарушениям в эксплуатации. Несколько безобидных на первый взгляд привычек могут ускорить износ деталей и привести к дорогостоящему ремонту. Автоэксперты выделили пять распространённых ошибок, которых стоит избегать каждому владельцу дизеля.

Черный выхлоп
Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный выхлоп

1. Пропуск замены масла

В дизельных двигателях нагрузка на моторное масло выше, чем в бензиновых. Оно быстрее загрязняется, густеет и теряет свойства. Пропущенная замена ведёт к трению металла о металл, образованию осадка, засорению каналов и масляному голоданию.
Совет: используйте только качественное синтетическое масло, меняйте его в сроки, рекомендованные производителем, или чаще — при тяжёлых условиях эксплуатации.

2. Экономия на топливе

Дешёвое дизельное топливо часто содержит влагу, грязь и микрочастицы ржавчины. Они забивают форсунки, ухудшают работу двигателя и приводят к потере мощности.
Риск: в лёгком случае — замена фильтров, в тяжёлом — дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры.
Совет: заправляйтесь только на проверенных АЗС.

3. Игнорирование состояния фильтров

Топливные и воздушные фильтры — недорогие детали, которые защищают двигатель от критических поломок. Засорённый топливный фильтр ограничивает подачу топлива, а грязный воздушный фильтр приводит к падению мощности, увеличению расхода и появлению чёрного дыма.
Совет: проверяйте фильтры чаще, особенно при эксплуатации в пыльных или суровых условиях.

4. Холодный пуск и резкий старт

Запуск дизеля и сразу же движение — прямая дорога к износу. Холодное масло не успевает обеспечить полноценную смазку, а детали работают "на сухую".
Совет: дайте двигателю прогреться хотя бы несколько минут и первые километры двигайтесь без резких ускорений. Автозапуск в мороз — полезное вложение.

5. Игнорирование выхлопного дыма

Цвет выхлопа — важный диагностический сигнал.

  • Чёрный дым: избыток топлива или проблемы с его подачей

  • Белый дым: топливо не сгорает или в цилиндры попадает охлаждающая жидкость

  • Синий дым: сгорает масло, что указывает на износ колец или клапанов

Совет: при появлении аномального дыма сразу обращайтесь на СТО — откладывание ремонта может стоить ресурса всего двигателя.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
