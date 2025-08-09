Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ретро-волны снова в моде: причёска, которая сделает вас звездой красной дорожки
Упражнения с гирей от тренера NASM Джеффа Сазерленда развивают силу и выносливость
Great Wall не планирует выводить бренды Ora и Wey из России
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары

Volkswagen прекратит выпуск Touareg к 2026 году и не представит замену

Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
3:12
Авто

Компания Volkswagen официально подтвердила, что флагманский внедорожник Touareg будет снят с производства к 2026 году, и прямой замены ему не планируется. Это решение отражает глубокие структурные изменения внутри компании, стремящейся адаптироваться к новой экономике, потребительским запросам и ускоряющейся электрификации автопарка.

volkswagen touareg
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
volkswagen touareg

Когда Touareg впервые появился в 2002 году, он стал первым серьёзным заявлением Volkswagen о выходе в сегмент премиальных внедорожников. Основанный на общей платформе с Porsche Cayenne и Bentley Bentayga, он предлагал высокий уровень технологий, комфорта и проходимости.

За три поколения модель эволюционировала в технически совершенный SUV, демонстрируя успех VW в премиум-сегменте. Однако после 2017 года Touareg больше не продавался в США, уступив место другим кроссоверам бренда.

Несмотря на технологичность, Touareg оставался нишевым продуктом с относительно низкими объёмами продаж, особенно на фоне более массовых моделей. Усложнённая конструкция, высокая стоимость производства и снижение маржинальности сделали его менее привлекательным с коммерческой точки зрения.

Кроме того, Volkswagen ведёт стратегический курс на упрощение производственной линейки и повышение прибыльности, особенно на фоне экономического давления и конкуренции со стороны электромобилей.

Взамен Touareg компания делает ставку на более доступный, но всё же крупный кроссовер Tayron, который станет флагманом VW в Европе и Азии. Tayron будет предлагаться в пяти- и семиместных версиях, с гибридными силовыми установками, что делает его более универсальным и современным выбором.

Этот автомобиль, изначально созданный для китайского рынка, теперь выходит на международную арену и должен закрыть пробел, образовавшийся после ухода Touareg, — пусть и не с тем же уровнем роскоши, но с более широкой аудиторией и коммерческим потенциалом.

Хотя VW отказывается от роскошных внедорожников с ДВС, компания не завершает эру бензиновых двигателей полностью. Например, Golf GTI продолжит существовать как минимум до 2030-х годов, а модели с ДВС будут присутствовать в более компактных и экономичных сегментах.

Это говорит о гибком подходе VW: масштабная электрификация — да, но без резких отказов от ключевых моделей, пока на них есть спрос.

Touareg сыграл ключевую роль в переформатировании имиджа Volkswagen, доказав, что компания может конкурировать с премиальными брендами. Его успех стал фундаментом для разработки Porsche Cayenne и Bentley Bentayga, а технологические наработки — основой будущих моделей.

Тем не менее, Touareg больше не соответствует требованиям времени — его сложно электрифицировать, он дорог в производстве и не укладывается в курс VW на доступность, масштабируемость и снижение издержек.

Уточнения

Volkswagen Touareg — среднеразмерный кроссовер компании Volkswagen, производится с 2002 года. В настоящее время автомобиль выпускают на заводе Volkswagen в Братиславе (и ранее в Калуге). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары
Пошаговая инструкция стилистов по созданию идеального высокого хвоста
Одна щепотка сахара на 1 кг рыбы улучшает цвет и текстуру корочки
44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.