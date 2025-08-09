Volkswagen прекратит выпуск Touareg к 2026 году и не представит замену

Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его

Компания Volkswagen официально подтвердила, что флагманский внедорожник Touareg будет снят с производства к 2026 году, и прямой замены ему не планируется. Это решение отражает глубокие структурные изменения внутри компании, стремящейся адаптироваться к новой экономике, потребительским запросам и ускоряющейся электрификации автопарка.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen touareg

Когда Touareg впервые появился в 2002 году, он стал первым серьёзным заявлением Volkswagen о выходе в сегмент премиальных внедорожников. Основанный на общей платформе с Porsche Cayenne и Bentley Bentayga, он предлагал высокий уровень технологий, комфорта и проходимости.

За три поколения модель эволюционировала в технически совершенный SUV, демонстрируя успех VW в премиум-сегменте. Однако после 2017 года Touareg больше не продавался в США, уступив место другим кроссоверам бренда.

Несмотря на технологичность, Touareg оставался нишевым продуктом с относительно низкими объёмами продаж, особенно на фоне более массовых моделей. Усложнённая конструкция, высокая стоимость производства и снижение маржинальности сделали его менее привлекательным с коммерческой точки зрения.

Кроме того, Volkswagen ведёт стратегический курс на упрощение производственной линейки и повышение прибыльности, особенно на фоне экономического давления и конкуренции со стороны электромобилей.

Взамен Touareg компания делает ставку на более доступный, но всё же крупный кроссовер Tayron, который станет флагманом VW в Европе и Азии. Tayron будет предлагаться в пяти- и семиместных версиях, с гибридными силовыми установками, что делает его более универсальным и современным выбором.

Этот автомобиль, изначально созданный для китайского рынка, теперь выходит на международную арену и должен закрыть пробел, образовавшийся после ухода Touareg, — пусть и не с тем же уровнем роскоши, но с более широкой аудиторией и коммерческим потенциалом.

Хотя VW отказывается от роскошных внедорожников с ДВС, компания не завершает эру бензиновых двигателей полностью. Например, Golf GTI продолжит существовать как минимум до 2030-х годов, а модели с ДВС будут присутствовать в более компактных и экономичных сегментах.

Это говорит о гибком подходе VW: масштабная электрификация — да, но без резких отказов от ключевых моделей, пока на них есть спрос.

Touareg сыграл ключевую роль в переформатировании имиджа Volkswagen, доказав, что компания может конкурировать с премиальными брендами. Его успех стал фундаментом для разработки Porsche Cayenne и Bentley Bentayga, а технологические наработки — основой будущих моделей.

Тем не менее, Touareg больше не соответствует требованиям времени — его сложно электрифицировать, он дорог в производстве и не укладывается в курс VW на доступность, масштабируемость и снижение издержек.

Уточнения

Volkswagen Touareg — среднеразмерный кроссовер компании Volkswagen, производится с 2002 года. В настоящее время автомобиль выпускают на заводе Volkswagen в Братиславе (и ранее в Калуге).

