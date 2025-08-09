Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа

Когда прошлое встречает будущее: нейросеть представила современные автомобили в стиле ретро

ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века
Авто

Что произойдёт, если доверить проектирование автомобилей не инженерам и дизайнерам, а искусственному интеллекту? Оказывается, получится удивительное сочетание ретро-стиля и современных форм — абсурдное, футуристическое и иногда даже реалистичное. Пять известных моделей, переосмысленных ИИ так, словно они были созданы в прошлом веке — задолго до своих настоящих дебютов.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Mini Countryman 1959 года — внедорожник, которого не было

Оригинальный Mini от British Motor Corporation, дебютировавший в 1959 году, стал иконой компактности и экономичности. Версия Clubman в кузове универсал действительно существовала — но это был всё ещё городской автомобиль.
Однако ИИ представил, каким мог бы быть Countryman, если бы дизайнер Алек Иссигонис задумал кроссовер уже в шестидесятых. Получился слегка удлинённый Mini с намёком на внедорожность, округлыми формами и по-настоящему винтажной харизмой. Даже при странных пропорциях хочется сесть за руль.

Tesla Model 3 1967 года — будущее в форме muscle car

Tesla как бренд появилась в 2003 году, а Model 3 вышла лишь в 2017-м. Тем не менее, искусственный интеллект представил, как выглядела бы Tesla Model 3 в 1967 году — эпоху, когда американский автопром создавал легенды на каждый день. Эта ретро-версия — низкая, широкая, двухдверная, с массивным кузовом и каплевидной формой — словно сошла с постера рядом с Ford Mustang или Dodge Charger. Мысленный эксперимент удался: Tesla конца 60-х — это по-настоящему круто.

Range Rover Sport 1974 года — премиум до того, как это стало мейнстримом

Range Rover Sport появился лишь в 2005 году, но у ИИ — своя хронология. Он вообразил, каким мог быть спортивный внедорожник в 1974 году, когда основной Range Rover выпускался лишь в двухдверной версии. Итог: массивный, квадратный кузов, короткая база и минимализм в деталях. Визуально он напоминает уменьшенную версию Range Rover Classic, лишённую роскоши, но полную сурового британского характера. Идеальный компаньон для сельской местности… только в альтернативной реальности.

Ford Model T 2023 года — старейший автомобиль перезапускается

Model T от Ford, выпущенный в 1908 году, стал первой массовой машиной в мире. А что, если бы его переработали сегодня, вдохновляясь оригинальными формами? ИИ представил модернизированный пикап в стиле Ford T Runabout с грубой геометрией, деревянными вставками, винтажной решёткой радиатора и намёками на электромобиль. Получилось неожиданно свежо: ретро как концепт будущего.

Porsche Cayenne 1981 года — внедорожник из эпохи 911

Когда в 2002 году Porsche представил Cayenne, фанаты были в шоке: как спорткар может быть внедорожником? Но ИИ решил, что Cayenne мог бы родиться ещё в 1981-м. Визуально ретро-Cayenne напоминает переросший Porsche 911, но с высокими арками и упрощёнными формами. Интересно, что он даже отдалённо напоминает Honda Civic конца 70-х — возможно, из-за специфических пропорций. Это странно, но по-своему стильно.

Эти визуализации — не просто цифровые фантазии, а интригующие размышления о том, как стиль, эпоха и технологии формируют восприятие автомобилей. ИИ доказал, что прошлое и будущее можно объединить в одну картинку — пусть и немного странную.

Уточнения

British Motor Corporation (BMC) — британская холдинговая автомобильная компания, образованная в апреле 1952 года в результате слияния компаний Austin Motor Company и Morris Motors. Штаб-квартира располагалась в Лонгбридже, Бирмингем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа
ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.