Когда прошлое встречает будущее: нейросеть представила современные автомобили в стиле ретро

ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века

Что произойдёт, если доверить проектирование автомобилей не инженерам и дизайнерам, а искусственному интеллекту? Оказывается, получится удивительное сочетание ретро-стиля и современных форм — абсурдное, футуристическое и иногда даже реалистичное. Пять известных моделей, переосмысленных ИИ так, словно они были созданы в прошлом веке — задолго до своих настоящих дебютов.

Mini Countryman 1959 года — внедорожник, которого не было

Оригинальный Mini от British Motor Corporation, дебютировавший в 1959 году, стал иконой компактности и экономичности. Версия Clubman в кузове универсал действительно существовала — но это был всё ещё городской автомобиль.

Однако ИИ представил, каким мог бы быть Countryman, если бы дизайнер Алек Иссигонис задумал кроссовер уже в шестидесятых. Получился слегка удлинённый Mini с намёком на внедорожность, округлыми формами и по-настоящему винтажной харизмой. Даже при странных пропорциях хочется сесть за руль.

Tesla Model 3 1967 года — будущее в форме muscle car

Tesla как бренд появилась в 2003 году, а Model 3 вышла лишь в 2017-м. Тем не менее, искусственный интеллект представил, как выглядела бы Tesla Model 3 в 1967 году — эпоху, когда американский автопром создавал легенды на каждый день. Эта ретро-версия — низкая, широкая, двухдверная, с массивным кузовом и каплевидной формой — словно сошла с постера рядом с Ford Mustang или Dodge Charger. Мысленный эксперимент удался: Tesla конца 60-х — это по-настоящему круто.

Range Rover Sport 1974 года — премиум до того, как это стало мейнстримом

Range Rover Sport появился лишь в 2005 году, но у ИИ — своя хронология. Он вообразил, каким мог быть спортивный внедорожник в 1974 году, когда основной Range Rover выпускался лишь в двухдверной версии. Итог: массивный, квадратный кузов, короткая база и минимализм в деталях. Визуально он напоминает уменьшенную версию Range Rover Classic, лишённую роскоши, но полную сурового британского характера. Идеальный компаньон для сельской местности… только в альтернативной реальности.

Ford Model T 2023 года — старейший автомобиль перезапускается

Model T от Ford, выпущенный в 1908 году, стал первой массовой машиной в мире. А что, если бы его переработали сегодня, вдохновляясь оригинальными формами? ИИ представил модернизированный пикап в стиле Ford T Runabout с грубой геометрией, деревянными вставками, винтажной решёткой радиатора и намёками на электромобиль. Получилось неожиданно свежо: ретро как концепт будущего.

Porsche Cayenne 1981 года — внедорожник из эпохи 911

Когда в 2002 году Porsche представил Cayenne, фанаты были в шоке: как спорткар может быть внедорожником? Но ИИ решил, что Cayenne мог бы родиться ещё в 1981-м. Визуально ретро-Cayenne напоминает переросший Porsche 911, но с высокими арками и упрощёнными формами. Интересно, что он даже отдалённо напоминает Honda Civic конца 70-х — возможно, из-за специфических пропорций. Это странно, но по-своему стильно.

Эти визуализации — не просто цифровые фантазии, а интригующие размышления о том, как стиль, эпоха и технологии формируют восприятие автомобилей. ИИ доказал, что прошлое и будущее можно объединить в одну картинку — пусть и немного странную.

Уточнения

British Motor Corporation (BMC) — британская холдинговая автомобильная компания, образованная в апреле 1952 года в результате слияния компаний Austin Motor Company и Morris Motors. Штаб-квартира располагалась в Лонгбридже, Бирмингем.

