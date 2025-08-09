Названы 9 автомобилей, которые провалились на рынке из-за низких продаж

Автомобильная индустрия знает множество историй успеха, но ещё больше — провалов. Иногда бренды решают рискнуть, предложив рынку что-то необычное, но в ответ получают разочарование и неудачные продажи. Ниже — девять ярких примеров машин, которые обещали стать сенсацией, но быстро исчезли с конвейеров из-за крайне слабого спроса. На основе материалов автомобильных изданий и архивных данных производителей.
1. Vauxhall Adam Rocks
Этот "премиальный" супермини с увеличенным дорожным просветом появился на волне моды на компактные кроссоверы. Но вопреки ожиданиям, рынок не принял его. Щегольской дизайн и дерзкий стиль не компенсировали завышенную цену и отсутствие реальных преимуществ. В 2018 году, спустя всего три года после запуска, Vauxhall убрал модель с продажи.
2. Mercedes R-Class
В 2006 году Mercedes решил объединить минивэн, кроссовер и люксовый седан в одном кузове. Результат оказался странным: шестиместный R-Class вызывал недоумение у покупателей. Даже мощная версия AMG не помогла. Продажи были настолько низкими, что в 2013 году модель прекратили выпускать везде, кроме Китая.
3. Lotus Europa (2006)
Lotus возродил легендарное имя, но на практике предложил переработанную Elise в менее привлекательной обёртке. Несмотря на обещания спортивного характера, покупатели не захотели платить более £30,000 за автомобиль с устаревшим интерьером и спорной внешностью. Europa сняли с производства спустя четыре года.
4. Renault Vel Satis
Французский подход к представительским автомобилям снова потерпел неудачу. Vel Satis должен был стать стильной альтернативой премиум-седанам, но получился странным хэтчбеком в форме баржи. В Великобритании за три года было продано чуть более 1000 экземпляров.
5. Vauxhall Meriva VXR
Компания попыталась сделать из минивэна "горячую" версию с 178-сильным двигателем. Однако спорт и семейный MPV оказались несовместимы. За четыре года было продано всего 272 экземпляра. Оказалось, пожилым водителям и молодым энтузиастам эта комбинация неинтересна.
6. Chevrolet SSR
Этот странный гибрид родстера и пикапа с жёсткой крышей и задним приводом вызвал больше вопросов, чем восторгов. Он оказался тяжёлым, неэкономичным и непрактичным. В 2006 году модель убрали из линейки, продав менее 9000 машин.
7. Aston Martin Virage
Компания попыталась занять нишу между DB9 и DBS, но Virage выглядел как слегка обновлённая версия существующих моделей. Покупатели быстро поняли подвох, и спустя всего 18 месяцев Aston quietly закрыл проект.
8. MG XPower SV
Проект, в который вложились миллионы, оказался абсолютно неготов к реальности. Основанный на старом итальянском шасси и оснащённый V8 от Mustang, SV не выдержал конкуренции с Porsche и BMW. Было произведено всего 82 экземпляра, и MG вскоре обанкротилась.
9. Renault Avantime
Смелый, даже авангардный дизайн, купе на базе минивэна — идея, которой явно было суждено не взлететь. Renault Avantime продержался три года, разошёлся тиражом чуть более 8500 машин и стал символом провальных инноваций. Хотя сегодня он обретает культовый статус среди коллекционеров.
Эти автомобили напоминают: даже крупные бренды иногда ошибаются. Слишком рискованные идеи, неудачный маркетинг или полное непонимание потребителя — и даже амбициозный проект становится легендой… но не в хорошем смысле.
