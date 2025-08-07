Цены, долги и запреты: как Башкирия выживает при падении автокредитов на 50%

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:34
Авто

По итогам первого полугодия 2025 года рынок автокредитования в Башкортостане пережил серьёзный спад: объёмы финансирования покупок автомобилей сократились почти в два раза. Тем не менее регион удержал шестое место среди всех субъектов России по объёму выданных автокредитов.

Автосалон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автосалон

Падение почти на 50% за полгода

Согласно свежему отчёту Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за январь-июнь 2025 года жители Башкирии оформили автокредиты на сумму 19,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года объём выдачи составлял 37,9 млрд рублей. Это почти 50-процентное падение.

Схожая ситуация наблюдается по всей стране: общий объём автозаймов в России сократился в 1,9 раза — с 1,1 трлн до 576,5 млрд рублей. В отдельных регионах спад даже превысил 50%.

Башкирия остаётся в топ-6

Несмотря на резкое сокращение финансирования, Башкортостан сумел удержаться на шестом месте в федеральном рейтинге. Больше всего автокредитов выдано в Москве (52,5 млрд рублей), Московской области (46,5 млрд), Санкт-Петербурге (31,3 млрд), Краснодарском крае (29 млрд) и Татарстане (28 млрд).

Что стало причиной обвала

Аналитики НБКИ указывают на сразу несколько факторов, которые в комплексе и привели к резкому падению интереса к автокредитам:

Повышение ключевой ставки

Центробанк удерживал ключевую ставку на уровне 21% с октября 2024 года по июнь 2025 года. Это сделало кредитные продукты, включая автозаймы, гораздо менее доступными для населения.

Рост цен на автомобили

С лета 2024 года в России действует повышенный утилизационный сбор, который существенно увеличил стоимость новых автомобилей. Это сразу отразилось на спросе, особенно в кредитном сегменте.

Ужесточение кредитной политики

В середине 2024 года вступили в силу макропруденциальные ограничения. Они ограничили доступ к заимствованиям для граждан с высокой долговой нагрузкой — тех, у кого более 50% дохода уходит на оплату текущих кредитов. Эти меры фактически отсекли от рынка значительную часть потенциальных заёмщиков.

Есть ли надежда на восстановление

Несмотря на неблагоприятную ситуацию, аналитики НБКИ отмечают осторожный рост активности на рынке. Во втором квартале 2025 года выдачи начали немного увеличиваться по сравнению с катастрофически низкими показателями начала года. Однако говорить о полноценном восстановлении пока рано — год к году цифры всё ещё демонстрируют глубокий минус.

Для возвращения к уровням 2023 года потребуется не только стабилизация ставок и цен, но и повышение доступности кредитования, считают эксперты — сообщает mkset.ru.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
