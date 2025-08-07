Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Темные стекла снова будут законны? Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто

Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто
Авто

В России разгорелась новая дискуссия вокруг привычной для многих автомобилистов темы — тонировки стёкол. На этот раз за автовладельцев вступились депутаты партии "Новые люди", предложив внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Конкретно — отменить часть 3.1 статьи 12.5, предусматривающую штраф за использование тонировки, не соответствующей техническому регламенту.

Замер светопропускаемости стекла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замер светопропускаемости стекла

"Темнота — друг водителя": позиция авторов инициативы

В пояснительной записке к законопроекту депутаты заявили, что тонированные стёкла приносят больше пользы, чем вреда. Они перечислили сразу несколько аргументов в защиту темных плёнок:

  • Защита салона от перегрева в жаркое время года
  • Снижение воздействия ультрафиолетовых лучей на пассажиров
  • Повышение уровня приватности и снижение риска краж
  • Снижение ослепляющего эффекта от фар встречных автомобилей и солнечных бликов

Авторы инициативы подчеркивают, что современные тонировочные плёнки не препятствуют обзору с водительского места, а значит, не представляют реальной угрозы безопасности на дорогах.

Почему правительство не поддержало инициативу

Несмотря на аргументы, идея депутатов поддержки в правительстве не нашла. В заключении кабмина сказано, что отмена части 3.1 статьи 12.5 КоАП не приведёт к желаемым результатам. Причина — правонарушение можно будет легко квалифицировать по другой части той же статьи.

Проще говоря, если конкретную норму убрать, сам факт несоответствия тонировки техническим требованиям всё равно останется в поле административного преследования. Штраф останется — только с другой формулировкой.

Сейчас за нарушение требований к светопропусканию предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Для многих автомобилистов эта сумма символическая, но само наличие штрафа делает тонировку формально незаконной.

Возможные последствия и общественная реакция

Инициатива вызвала оживлённое обсуждение в обществе. Одни поддерживают послабление, указывая на очевидные преимущества тонировки в условиях жаркого климата и городской застройки. Другие считают, что отмена ограничений может создать дополнительные риски, особенно в условиях плохой видимости или при попытках скрыть противоправные действия за тонированными стёклами.

Эксперты отмечают, что технический прогресс уже давно позволил создать плёнки, которые одновременно обеспечивают защиту от солнечных лучей и сохраняют необходимый уровень прозрачности. Но пока требования техрегламента не изменены, любые отклонения от нормы влекут штраф — сообщает "Царьград".

Уточнения

Тю́нинг (англ. Tuning — «настройка») — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей, как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями или самим владельцем.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
