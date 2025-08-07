А вы точно здоровы? С 1 сентября вступает в силу документ, который затронет миллионы водителей

С первого сентября в России начнёт действовать обновлённый перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав. Документ уже размещён на официальном портале правовой информации.
Главное нововведение — список приведён в соответствие с актуальной Международной классификацией болезней (МКБ-10). Это значит, что некоторые диагнозы, ранее не принимавшиеся во внимание, теперь могут стать основанием для отказа в выдаче прав.
Особое внимание уделили нарушениям цветового восприятия. Если раньше в списке значилась только редкая ахроматопсия, то теперь учтены и более распространённые формы цветовой слепоты, включая частичную утрату способности различать цвета.
Также в перечень впервые включены расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Причина — сложности с концентрацией внимания, многозадачностью и адаптацией, которые важны для безопасного управления автомобилем.
Врач Александр Умнов предупреждает, что даже если заболевание выявлено после прохождения медкомиссии, права могут быть аннулированы.
"Если диагноз установлен позже, это может повлиять на право управления. Главное — не скрывать состояние и не рисковать за рулём", — говорит Александр.
Стоит напомнить: в России обязательная медицинская проверка для водителей проходит раз в 10 лет — сообщает сайт karelinform.ru.
