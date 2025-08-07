А вы точно здоровы? С 1 сентября вступает в силу документ, который затронет миллионы водителей

С 1 сентября в России обновят перечень медпротивопоказаний для водителей

С первого сентября в России начнёт действовать обновлённый перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав. Документ уже размещён на официальном портале правовой информации.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Машина

Что нового в списке противопоказаний

Главное нововведение — список приведён в соответствие с актуальной Международной классификацией болезней (МКБ-10). Это значит, что некоторые диагнозы, ранее не принимавшиеся во внимание, теперь могут стать основанием для отказа в выдаче прав.

Особое внимание уделили нарушениям цветового восприятия. Если раньше в списке значилась только редкая ахроматопсия, то теперь учтены и более распространённые формы цветовой слепоты, включая частичную утрату способности различать цвета.

Также в перечень впервые включены расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Причина — сложности с концентрацией внимания, многозадачностью и адаптацией, которые важны для безопасного управления автомобилем.

Последствия и порядок проверки

Врач Александр Умнов предупреждает, что даже если заболевание выявлено после прохождения медкомиссии, права могут быть аннулированы.

"Если диагноз установлен позже, это может повлиять на право управления. Главное — не скрывать состояние и не рисковать за рулём", — говорит Александр.

Стоит напомнить: в России обязательная медицинская проверка для водителей проходит раз в 10 лет — сообщает сайт karelinform.ru.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

