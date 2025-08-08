Секунды до пламени на АЗС: как не спалить автомобиль при заправке в жару

Эксперты: заправка в жару повышает риск возгорания на АЗС

С наступлением высоких температур возрастает и опасность возгораний на автозаправочных станциях. Особенно это актуально при температуре воздуха выше +30 °C. Эксперты предупреждают: жара создаёт дополнительные риски, которых часто не учитывают даже опытные водители.

Заправка

Чем опасна жара на заправке

В жаркую погоду испаряемость топлива увеличивается. Вокруг горловины бака образуется облако легко воспламеняющихся паров. При попадании даже небольшой искры они могут мгновенно вспыхнуть.

Одна из частых ошибок — заправка "до полного". Летом топливо расширяется, и излишки могут вытекать из бака, особенно если крышка неплотно закрыта. Если капли попадут на раскалённые детали машины, риск воспламенения возрастает.

Дополнительную опасность представляют:

заправка при работающем двигателе ;

включённые электроприборы (например, кондиционер или зарядка телефона);

накопленное статическое электричество, особенно если в салоне синтетические материалы.

Как снизить риск

Чтобы избежать возможного возгорания:

прекращайте заправку после автоматического отключения пистолета;

не заливайте топливо выше рекомендованного уровня ;

обязательно глушите двигатель и выключайте все приборы перед заправкой;

перед выходом из машины снимайте статический заряд, прикасаясь к металлической части кузова ;

не курите и не используйте открытый огонь рядом с колонкой;

не оставляйте автомобиль на солнце без необходимости — особенно если уровень топлива низкий.

Также важно не допускать полного опустошения бака: достаточный уровень топлива помогает охлаждать топливный насос и снижает риск его перегрева.

Хотя автозаправки сегодня оборудованы с соблюдением всех норм безопасности, нарушение простых правил, особенно в жару, может привести к чрезвычайной ситуации. Соблюдение этих рекомендаций почти полностью исключает вероятность возгорания, даже в самый жаркий день.

