Секунды до пламени на АЗС: как не спалить автомобиль при заправке в жару

Эксперты: заправка в жару повышает риск возгорания на АЗС
С наступлением высоких температур возрастает и опасность возгораний на автозаправочных станциях. Особенно это актуально при температуре воздуха выше +30 °C. Эксперты предупреждают: жара создаёт дополнительные риски, которых часто не учитывают даже опытные водители.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чем опасна жара на заправке

В жаркую погоду испаряемость топлива увеличивается. Вокруг горловины бака образуется облако легко воспламеняющихся паров. При попадании даже небольшой искры они могут мгновенно вспыхнуть.

Одна из частых ошибок — заправка "до полного". Летом топливо расширяется, и излишки могут вытекать из бака, особенно если крышка неплотно закрыта. Если капли попадут на раскалённые детали машины, риск воспламенения возрастает.

Дополнительную опасность представляют:

  • заправка при работающем двигателе;

  • включённые электроприборы (например, кондиционер или зарядка телефона);

  • накопленное статическое электричество, особенно если в салоне синтетические материалы.

Как снизить риск

Чтобы избежать возможного возгорания:

  • прекращайте заправку после автоматического отключения пистолета;

  • не заливайте топливо выше рекомендованного уровня;

  • обязательно глушите двигатель и выключайте все приборы перед заправкой;

  • перед выходом из машины снимайте статический заряд, прикасаясь к металлической части кузова;

  • не курите и не используйте открытый огонь рядом с колонкой;

  • не оставляйте автомобиль на солнце без необходимости — особенно если уровень топлива низкий.

Также важно не допускать полного опустошения бака: достаточный уровень топлива помогает охлаждать топливный насос и снижает риск его перегрева.

Хотя автозаправки сегодня оборудованы с соблюдением всех норм безопасности, нарушение простых правил, особенно в жару, может привести к чрезвычайной ситуации. Соблюдение этих рекомендаций почти полностью исключает вероятность возгорания, даже в самый жаркий день.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
