Шины изнашиваются молча — пока не станет поздно: сделал это и спас покрышку от преждевременной пенсии

Резкие манёвры и плохое покрытие ускоряют износ автомобильных шин
Шины — единственная часть автомобиля, которая напрямую контактирует с дорогой. Именно от их состояния зависят устойчивость машины, управляемость и безопасность в целом. Если резина изношена, риск аварии возрастает в разы. Вот почему автовладельцы регулярно её меняют. Но далеко не все знают, что есть способы значительно продлить срок службы покрышек — и при этом не потерять в безопасности.

Маневры — главный враг резины

Резкие старты с "пробуксовкой", внезапные торможения и входы в повороты на грани заноса — всё это убивает шины быстрее, чем пробег. Такое агрессивное вождение не только изнашивает протектор, но и перегревает поверхность покрышки, что ускоряет появление микротрещин.

Отдельно стоит отметить скоростную езду по разбитым дорогам. Мало того, что страдает подвеска — страдают и шины, особенно боковины. А любые повреждения боковой части — это потенциальная опасность взрыва колеса при наезде на кочку или яму.

Привод имеет значение

Износ шин зависит и от типа привода. В переднеприводных автомобилях основной удар принимают передние колёса — они не только "тянут" машину вперёд, но и управляют поворотами. Поэтому передняя пара стирается заметно быстрее.

В заднеприводных моделях, наоборот, резина на задней оси выходит из строя раньше. Именно она обеспечивает тягу и берёт на себя часть динамических нагрузок при разгоне.

Чтобы продлить срок службы комплекта, эксперты советуют регулярно менять колёса местами — "переставлять" их между осями, соблюдая при этом правила ротации.

Следите за давлением и износом

Даже при самой бережной езде шины не будут служить долго, если водитель не следит за их состоянием. Один из главных параметров — давление. Оно должно соответствовать рекомендованному значению производителя, иначе покрышка изнашивается неравномерно и быстрее.

Также стоит периодически проверять глубину протектора. Визуальный осмотр помогает выявить не только износ, но и трещины, проколы, вздутия. Важно делать это не только летом, но и после каждой серьёзной поездки по бездорожью или трассе.

Простые действия — реальная экономия

Соблюдение простых правил вождения, регулярная диагностика шин и понимание особенностей своего автомобиля позволяют не только сэкономить на покупке новых покрышек, но и существенно снизить риск ДТП. Ведь сэкономленные миллиметры резины — это в буквальном смысле дополнительные метры безопасности.

