Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку

Завёл авто — убил мотор: значит, пропускаешь одну важную деталь

Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
3:01
Авто

Запустить двигатель — кажется, что может быть проще? Повернул ключ, завёл и поехал. Но именно в этот, казалось бы, простой момент водители-новички чаще всего совершают ошибки, способные обернуться дорогостоящим ремонтом. Особенно если речь идёт о запуске после длительной стоянки или при пониженном заряде аккумулятора.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Опытные автомобилисты действуют на автомате: они чувствуют машину, понимают, когда стоит подождать, а когда — тронуться. Новичкам же стоит вооружиться парой простых, но важных правил, которые помогут продлить ресурс двигателя и избежать неприятных последствий.

Подготовьте аккумулятор — не торопитесь

Даже летом уровень заряда АКБ может снижаться, особенно если машина долго стояла или часто использовалась на короткие дистанции. Попытка резко завести двигатель в таком случае может привести к сбоям в работе электроники, бортовых систем и даже повредить стартер.

Чтобы дать батарее "проснуться", перед запуском можно включить дальний свет или обогрев стёкол буквально на 5-7 секунд. Это простое действие активизирует химические процессы в аккумуляторе, сделает пуск более мягким и снизит нагрузку на всю систему.

Поверните ключ — но не сразу до конца

Если автомобиль долго стоял, не спешите запускать двигатель в один шаг. Поверните ключ в положение, при котором загораются приборы и начинается самодиагностика систем — но стартер ещё не включён.

Подождите 5-10 секунд. За это время активируются топливный насос, ЭБУ проверит датчики, и машина будет готова к корректному запуску. Это особенно важно для современных автомобилей, насыщенных электроникой.

Прогрев двигателя — даже летом не лишний

Многие до сих пор уверены, что прогрев актуален только зимой. Но и в тёплое время года двигатель нуждается в нескольких минутах спокойной работы. Почему? Потому что моторное масло и трансмиссионные жидкости при запуске холодны и не обеспечивают нужной степени смазки.

Без прогрева может наблюдаться некорректная работа трансмиссии, задержки в отклике на педаль газа или рывки при старте. Особенно это заметно в машинах с автоматической коробкой передач.

Советы в копилку новичка

  • Никогда не трогайтесь сразу после запуска — дайте двигателю минимум 30-60 секунд.
  • Не перегазовывайте мотор "на холодную" — это сильно изнашивает цилиндро-поршневую группу.
  • Следите за звуками: если после запуска появился посторонний шум — лучше заглушить и проверить подкапотное пространство.

Запомните: запуск двигателя — это не просто формальность. Это точка старта для всех систем автомобиля, и от того, как он проходит, зависит здоровье машины в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.