Завёл авто — убил мотор: значит, пропускаешь одну важную деталь

Запустить двигатель — кажется, что может быть проще? Повернул ключ, завёл и поехал. Но именно в этот, казалось бы, простой момент водители-новички чаще всего совершают ошибки, способные обернуться дорогостоящим ремонтом. Особенно если речь идёт о запуске после длительной стоянки или при пониженном заряде аккумулятора.
Опытные автомобилисты действуют на автомате: они чувствуют машину, понимают, когда стоит подождать, а когда — тронуться. Новичкам же стоит вооружиться парой простых, но важных правил, которые помогут продлить ресурс двигателя и избежать неприятных последствий.
Даже летом уровень заряда АКБ может снижаться, особенно если машина долго стояла или часто использовалась на короткие дистанции. Попытка резко завести двигатель в таком случае может привести к сбоям в работе электроники, бортовых систем и даже повредить стартер.
Чтобы дать батарее "проснуться", перед запуском можно включить дальний свет или обогрев стёкол буквально на 5-7 секунд. Это простое действие активизирует химические процессы в аккумуляторе, сделает пуск более мягким и снизит нагрузку на всю систему.
Если автомобиль долго стоял, не спешите запускать двигатель в один шаг. Поверните ключ в положение, при котором загораются приборы и начинается самодиагностика систем — но стартер ещё не включён.
Подождите 5-10 секунд. За это время активируются топливный насос, ЭБУ проверит датчики, и машина будет готова к корректному запуску. Это особенно важно для современных автомобилей, насыщенных электроникой.
Многие до сих пор уверены, что прогрев актуален только зимой. Но и в тёплое время года двигатель нуждается в нескольких минутах спокойной работы. Почему? Потому что моторное масло и трансмиссионные жидкости при запуске холодны и не обеспечивают нужной степени смазки.
Без прогрева может наблюдаться некорректная работа трансмиссии, задержки в отклике на педаль газа или рывки при старте. Особенно это заметно в машинах с автоматической коробкой передач.
Запомните: запуск двигателя — это не просто формальность. Это точка старта для всех систем автомобиля, и от того, как он проходит, зависит здоровье машины в долгосрочной перспективе.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.