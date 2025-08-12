Загляни под машину после сервиса— вдруг ты подарил запчасти механику

Катализатор могут вырезать на СТО — водителям советуют осматривать машину снизу

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилисты рано или поздно оказываются в автосервисе — будь то плановое обслуживание или неожиданный ремонт. И хотя большинство мастерских выполняет работу честно и профессионально, в практике встречаются и неприятные исключения. Иногда машина возвращается с СТО не только с устранёнными проблемами, но и с новыми… причём не всегда заметными сразу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Защита картера автомобиля

Что могут утащить из-под капота — и почему это дорого

Каталитический нейтрализатор — одна из самых дорогих деталей в выхлопной системе. Его основная задача — нейтрализовать вредные выбросы, превращая опасные газы в безвредные соединения. Но для некоторых работников СТО он представляет ценность другого рода: в катализаторах содержатся драгоценные металлы — платина, палладий, родий. Именно поэтому этот компонент нередко становится объектом кражи.

Как отмечают зарубежные источники, случаи исчезновения катализаторов после "ремонта" становятся всё более частыми. Особенно это касается машин, владельцы которых не проявляют инициативу при приёмке авто после сервиса.

Что делать, чтобы не остаться без катализатора

Эксперты настоятельно рекомендуют перед тем как покинуть автосервис, заглянуть под машину и осмотреть зону выхлопной системы. Если владелец видит следы сварки, свежие швы, обрезанные трубы — это тревожный сигнал.

Важно: проверку нужно делать прямо на территории СТО. Если вы заметите пропажу позже, например, в гараже или во дворе, доказать факт кражи будет практически невозможно. Работники сервиса могут просто заявить, что машина приехала уже без катализатора.

Когда особенно важно быть внимательным

Подозрение должно возникать в ситуациях, когда ремонт никак не связан с выхлопной системой. Например, если вы меняли тормоза, масло или рулевые наконечники — никто не должен был даже прикасаться к трубам под днищем. Поэтому любое вмешательство в этих зонах — повод задать вопрос: что произошло и зачем?

В случае обнаружения следов демонтажа владелец имеет полное право требовать объяснений и предъявлять претензию. Но если вы покинули территорию автосервиса, всё усложняется. Поэтому лучше не торопиться — пройдитесь с фонариком, загляните под машину или попросите поднять её на подъёмнике перед финальной подписью в заказ-наряде.

Невнимательность может обойтись очень дорого

Стоимость нового каталитического нейтрализатора может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, особенно на современных моделях. Поэтому цена одного пропущенного осмотра может оказаться выше стоимости всего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

