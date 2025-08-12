Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ученые спасают флоридских пантер от генетического вырождения
Сушка на улице в городе ускоряет потускнение тканей из-за загрязнений воздуха
Ивлеева о перерыве в карьере: не спилась, но набрала вес и полюбила книги
Смеси горчицы, вики и овса ускоряют оздоровление грядки осенью
Авокадо: когда полезный фрукт может стать опасным – мнение врачей
В шотландском кафе подают Black Ivory: невероятно редкий сорт кофе
Учёные обнаружили гигантский океанский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 мкм
Тимати пробивает льготы для многодетных семей после рождения третьего ребёнка
Кулинары: медленное кипение сохраняет целостность теста и вкус начинки пельменей

Авто дрожит, как первокурсник на экзамене: машина начала вибрировать и это может стоить дорого

Вибрация в машине может быть связана с трансмиссией, подвеской и топливом
2:44
Авто

Транспорт, который вибрирует при движении, может напугать даже опытного водителя. Особенно если это сопровождается гулом или мелкой дрожью в руле и кузове. Многие сравнивают это ощущение с ознобом — всё тело как будто реагирует на неполадки машины. И в большинстве случаев такие симптомы — не пустяк, а сигнал о том, что пора заглянуть в сервис.

Вид из салона летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона летом

Что стоит за вибрацией

Эксперты выделяют три основные причины, которые чаще других приводят к вибрации автомобиля на ходу. И с каждой из них лучше не затягивать.

Изношенная ходовая часть

Первое, на что стоит обратить внимание, — это элементы подвески и шасси. Изношенные шарниры, разбитые сайлентблоки или подшипники могут вызывать сильную тряску, особенно на определённой скорости.

Ситуация опасна тем, что на ранней стадии всё может ограничиваться лёгким покачиванием. Но если проигнорировать проблему, вибрация будет усиливаться, а в запущенных случаях это способно привести к катастрофе — например, к полному отсоединению колеса во время движения.

Проблемы с трансмиссией

Следующий по популярности источник дрожи — неисправности в трансмиссии. Здесь могут подводить как элементы сцепления, так и сама коробка передач. Неисправности иногда сопровождаются рывками при переключении передач или непривычным шумом.

Чем раньше выявить сбой, тем меньше ущерб. Ведь если оставить всё как есть, дальнейшее разрушение деталей неизбежно, а стоимость ремонта будет расти в геометрической прогрессии.

Некачественное топливо

На третьем месте — последствия экономии на бензине. Залив дешевый или сомнительный по происхождению бензин или дизель, можно получить нестабильную работу двигателя. Топливо плохо сгорает, вызывая микровзрывы и неравномерную детонацию. Это отражается на всём кузове в виде дрожи и толчков.

Кроме дискомфорта, такая ситуация может обернуться серьёзной поломкой форсунок, клапанов или даже поршневой группы. А это уже — тысячи и десятки тысяч рублей расходов.

Что делать

Если вы заметили, что автомобиль вибрирует чаще обычного — особенно при разгоне, торможении или на определённой скорости — не стоит отмахиваться от проблемы. Даже если кажется, что "это ерунда" и "потом пройдёт".

Лучше не откладывать визит в сервис, пока стоимость ремонта не стала эквивалентом капитального ремонта двигателя. Ведь любой из трёх вышеописанных источников может привести к дорогостоящим последствиям, если вовремя не вмешаться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы Игорь Буккер От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Какой будет культура после войны: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Власти Китая просят компании страны избегать чипов Nvidia и AMD
Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570 лидируют по числу угонов
Врач объяснил, почему не стоит паниковать из-за новостей о распространении менигоккока
Неделя отдыха в Геленджике в августе стоит от 39 тысяч рублей на человека
Анестезиолог Кунал Суд объяснил, как арахисовое масло влияет на уровень кортизола и сон
Крутой оценил песню Шамана для Интервидения: добротная работа, показывающая вокал
Зоологи рассказали, как устроен сумчатый мешочек кенгуру и зачем он нужен детёнышам
ЛОР-врач Лесков: причин носовых кровотечений всего две
Дмитриенко поведал, с какой болью смотрел сцены насилия над Пересильд в Слове пацана
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.