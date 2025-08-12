Цвет, который отпугивает угонщиков: почему одни машины видят все, а другие — только преступники

Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570 лидируют по числу угонов

Мало кто при покупке автомобиля задумывается, что его цвет может повлиять на вероятность угона. Но, как показывают свежие данные, именно оттенок кузова способен отпугнуть или, наоборот, привлечь внимание преступников. Угонщики давно перестали ориентироваться только на "взламываемость" автомобиля — сегодня они действуют хитро и прагматично.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA Sportage

Яркий цвет — плохая приманка

Внимание! Угонщики предпочитают неяркие машины. Красные, синие или жёлтые кузова попадают в статистику краж значительно реже. Всё просто: чем приметнее цвет, тем сложнее остаться незамеченным на дороге, при перегоне, или на камерах наблюдения. А значит, риски для преступника выше.

Согласно результатам исследования, опубликованным МИА "Россия сегодня", 80% всех угнанных автомобилей в текущем году были либо чёрными, либо белыми. В "тёмно-серую" зону риска также попадают машины серебристого и серого цвета. Эти оттенки визуально сливаются с городским фоном, не выделяются в потоке — а значит, на них удобнее уйти незаметно.

Где чаще всего пропадают машины

Большинство угонов происходит рядом с домом самого владельца. Около 60% пострадавших обнаруживали пропажу утром, когда выходили на улицу. Парковка возле подъезда, двор, прилегающая улица — самые распространённые места краж.

Это объяснимо: преступники нередко заранее "пасут" машину, выясняют распорядок владельца и бьют, когда уверены, что у них будет запас по времени.

Какие марки угоняют чаще

Лидером антирейтинга стал Hyundai Sonata — вероятность угона этой модели составила 1,6%. На втором месте — BMW 730d (1,3%), а тройку замыкает Lexus LX 570 — его показатель 0,9%.

Не всё спокойно и у владельцев Hyundai Solaris, Kia Sportage и Skoda Rapid. Эти машины также находятся в зоне повышенного риска и регулярно фигурируют в отчётах по угонам. Причины понятны: популярность на вторичке, высокий спрос на запчасти и наличие "уязвимых мест" в защите.

Как снизить риск

Парковка в охраняемом месте, использование механических блокираторов, установка GPS-маячков и нестандартных систем защиты — всё это снижает шансы лишиться авто. Но, как видно из статистики, даже такая банальность, как цвет, может сыграть свою роль. В следующий раз, выбирая между ярко-синим и серебристым — возможно, стоит задуматься.

