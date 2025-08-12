После аварии — как конструктор: эти 5 моделей авто не переживут серьёзное столкновение

BMW 7-й серии возглавил антирейтинг наименее стойких к авариям машин

Безопасность автомобиля — это не только количество подушек безопасности, электронные ассистенты и маркетинговые заявления производителя. Один из самых объективных показателей — это то, насколько хорошо машина сохраняет структуру при аварии. Потому что если кузов остаётся относительно целым, есть шанс, что и водитель, и пассажиры выйдут из машины своими ногами.

Но если после ДТП от автомобиля остаются одни обломки — даже при не самом жёстком ударе — это тревожный сигнал. Такие машины вряд ли можно назвать по-настоящему безопасными, какой бы ни была их комплектация.

Опасный итог столкновения

Эксперты собрали антирейтинг машин, которые при авариях наиболее часто оказываются полностью разрушенными. Исследование появилось в российских медиа и уже вызвало активные обсуждения. В список вошли как бюджетные модели, так и те, от которых этого вовсе не ожидаешь.

На первом месте — BMW 7-й серии

Да, это флагманский седан бизнес-класса, напичканный технологиями. Но именно его чаще всего признают непригодным к восстановлению после ДТП. Возможно, причина — высокая стоимость кузовных деталей, из-за чего даже незначительные повреждения ведут к списанию автомобиля. Но факт остаётся фактом: "семёрка" BMW возглавила список.

Второе место — Datsun on-DO

Бюджетный седан, собранный на базе LADA Granta, оказался не готов к суровым реалиям российских дорог. Его кузов не отличается высокой жёсткостью, а конструкция рассчитана скорее на экономию, чем на прочность. В результате при лобовом или боковом ударе шансов у него немного.

Третья позиция — Hyundai Solaris

Популярный корейский субкомпакт оказался в списке не случайно. Несмотря на стабильный спрос и хорошие отзывы о надёжности, его конструкция, по данным наблюдений, часто не выдерживает столкновений. Кузов Solaris при сильных ударах теряет геометрию, и восстановление становится нерентабельным.

Четвёртое место — Toyota Corolla

Казалось бы, один из самых массовых и уважаемых автомобилей в мире. Но именно в России Corolla часто оказывается в авариях с тяжёлыми последствиями для кузова. Возможно, причина — в массовом распространении подержанных версий, нередко с ослабленным кузовом из-за прежних ремонтов. Тем не менее, факт в том, что Corolla уверенно держится в этом списке.

Пятое место — Renault Logan

Французский бестселлер в эконом-классе завершает антирейтинг. Logan славится своей неприхотливостью и простотой, но как показала практика — не стойкостью. При ДТП конструкция кузова страдает сильно, а восстановление нередко обходится дороже самой машины.

Почему это важно

Стоит помнить: даже если машина оснащена современными системами безопасности, это не всегда гарантирует выживаемость самого кузова. А именно от его прочности и жёсткости зависит, насколько эффективно сработают подушки и ремни. Ведь что толку от ассистента торможения, если после удара салон превращается в гармошку?

