Космос в салоне, а на ощупь дешёвый пластик: за что новые машины стыдно трогать

Современные автомобили всё чаще напоминают модный аксессуар, а не транспортное средство. Под блестящей оболочкой скрываются элементы, которые не несут функциональной нагрузки, но выглядят "спортивно" или "технологично". Стоимость машины растёт, реальной пользы — ноль. Ниже — список деталей, раздражающих автолюбителей, но так любимых маркетологами.

1. Декоративные воздухозаборники: визуальный обман

Нередко на передней части кузова устанавливаются решётки и воздухозаборники, не имеющие никакой технической функции. Эти элементы выполняют исключительно декоративную задачу. Даже на быстрых моделях большинство "отверстий" оказывается глухими пластиковыми вставками с имитацией сетки. Массовое использование подобных решений встречается даже на дорогих автомобилях, где роль вентиляции крайне важна. Такой подход придаёт внешности агрессивность, но на практике не влияет на охлаждение или аэродинамику.

2. Спойлеры, антикрылья и прочая бутафория

Аэродинамические аксессуары стали частью базового дизайна даже у городских автомобилей. Однако большинство из них не рассчитано на реальные нагрузки. Размеры, форма и расположение не соответствуют требованиям аэродинамики, особенно на низких скоростях. Установленные на багажниках декоративные элементы практически бесполезны, кроме как для эстетики. То же самое касается и дефлекторов капота, позаимствованных у американских тягачей, но полностью утративших первоначальную функцию.

3. Шильдики тюнинга: статус без содержания

На обычных моделях всё чаще встречаются обозначения M, AMG или другие эмблемы спортивных версий. При этом в большинстве случаев под капотом скрывается базовая модификация. Такая практика превращает машину в пародию на себя и создаёт иллюзию премиальности. Раньше подобная символика подразумевала конкретные характеристики, теперь она чаще указывает лишь на стремление владельца к имиджу.

4. Интерьер из имитаций: роскошь на пленке

Имитация дерева, кожи или карбона стала привычной даже в автомобилях среднего класса. Панели, покрытые пластиком под ценные материалы, быстро теряют вид и облезают. Заявленный "карбон" на деле оказывается плёнкой, а "дерево" — крашеной вставкой. Визуальный эффект присутствует, тактильные ощущения — разочаровывают. Материалы, которые выглядят дорого, не добавляют практичности и быстро теряют товарный вид.

5. Панорамное остекление и оптика: стекло только с виду

Многие современные кузова оформлены с использованием тёмного остекления, закрывающего стойки и крыши, что создаёт иллюзию цельной стеклянной поверхности. Однако за этим решением скрываются дополнительные расходы на ремонт и усложнённая замена. Оптика также утратила былую прочность — вместо стекла используется пластик, который со временем мутнеет и желтеет. Это ухудшает обзор и эстетически старит машину всего за несколько лет.

6. Выхлоп из динамиков и бутафорные патрубки

Поддельные насадки на выхлопные трубы и синтезированный звук двигателя — ещё один способ создать иллюзию мощности. В реальности выхлоп часто отведён под днище, а декоративные раструбы соединения с системой не имеют. Звук мотора всё чаще воспроизводится через динамики: в салоне или снаружи. Особенно это распространено на гибридах и электрокарах, где натурального звучания нет. Создаётся эффект "спортивного характера", которого на самом деле нет.

