Снижение цен на авто — но есть нюанс, о котором молчат дилеры: реальность или трюк с ценником

Продажи новых автомобилей в России упали на 27% в первом полугодии

Рынок новых автомобилей в России переживает не лучшие времена: за полгода продажи просели на 27%, а автобусы и вовсе показали рекордный обвал на 59%. Коммерческий транспорт упал на треть. Даже рынок подержанных машин — и тот ушёл в минус на 5%. Но главная цифра — россияне оформили вдвое меньше автокредитов, чем год назад, рассказывает новостной портал "За рулём".

Что тормозит рынок

Причина — высокие ставки. Более 60% новых машин раньше покупали в кредит, но теперь многие от него отказываются. Центробанк считает, что инфляция вызвана избытком денег у населения, а значит, процентные ставки остаются высокими. Цены, конечно, растут, но на инфляцию почему-то не влияют ни акцизы на топливо (+15%), ни тарифы ЖКХ (+12%), ни налог на прибыль, ни рост цен на перевозки. Зато пенсии и зарплаты индексируют с запозданием.

Меньше долгов — не значит легче жить

Закредитованность населения сегодня — самая низкая за десятилетие. Звучит хорошо. Но общая сумма долга всё равно внушительная — около 35 трлн рублей. И всё это на фоне снижения средней стоимости новых автомобилей — впервые за десять лет.

Скидки по полной

Производители на фоне затоваренных складов весной пошли в наступление: скидки, акции, спецпредложения. В результате средняя цена нового автомобиля снизилась до 3,12 млн рублей. Китайские бренды — GAC, Chery, Jaecoo — подешевели ощутимее всех. А летом падение цен продолжилось: Tank сбросил до 600 тысяч рублей, у Haval снижение составило от 100 до 400 тысяч. Правда, не всегда всё так прозрачно — часто снижением цены компенсировали отмену скидок или прибавку к ней.

Когда покупать? Сейчас — если новое

На фоне максимальных скидок за последние 5 лет и ограниченного запаса машин на складах, лето может оказаться лучшим временем для покупки. Ближе к осени акции, скорее всего, сойдут на нет. А вот с "вторичкой" торопиться не стоит — предложение выросло на 22%, что неизбежно приведёт к снижению цен. Уже сейчас трёхлетние машины подешевели на 8%, европейские — почти на 13%.

Параллельный импорт продолжат

Минпромторг готовит продление параллельного импорта до 2026 года. Эта схема уже обеспечила 10% от всех продаж, и спрос на такие машины не спадает. Везут в основном китайские, японские, немецкие авто — почти полмиллиона за два с небольшим года.

Mazda: возвращение через чёрный ход

В июле у некоторых дилеров снова появились Mazda CX‑5 и CX‑50, причём с заводской гарантией. Поставки идут по параллельной схеме, но официальным представителем вновь стало ООО "Мазда Мотор Рус". Они даже вывели на рынок бренд автозапчастей MZD — правда, пока скромный: фильтры, жидкости и аккумуляторы.

Прогноз? Осторожный оптимизм

К концу года инфляция, как предполагает ЦБ, может опуститься до 7-8%, а ключевая ставка — до 16-18%. Это немного снизит стоимость кредитов. Однако пока они останутся дорогими, новых машин — немного, а спрос на подержанные будет расти.

