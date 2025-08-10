Дорого и беспощадно: модели автомобилей, за которые потом приходится расплачиваться дважды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:37
Авто

Некоторые автомобили на вторичном рынке выглядят выгодно только на первый взгляд. Стоимость — как у нового кроссовера, а внутри — старый пластик, уставшая техника и список капризов, длиннее техпаспорта. За привлекательной внешностью скрываются модели, которые не оправдывают своей цены ни надёжностью, ни комфортом.

Автомобиль Nissan Juke
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль Nissan Juke

Nissan Juke: дизайн модный, эксплуатация мучительная

Десятилетние экземпляры с мотором 1.6 и вариатором на вторичке могут стоить до миллиона рублей. При этом интерьер — тесный, оснащение минимальное, шумоизоляция слабая. Подвеска шумная, посадка неудобная, а вариатор часто выходит из строя уже к пробегу 100-120 тысяч километров. Фактическая ценность машины не соответствует цене.

Skoda Octavia A7 с DSG: проблем больше, чем пользы

Одна из самых популярных моделей у таксистов и семейных владельцев оказалась технически ненадёжной. Коробка DSG боится пробок и перегрева, турбина свистит, мелкие элементы салона рассыпаются со временем. Варианты с мотором 1.8 стоят от 1,1 до 1,6 млн рублей, но риски дорогостоящего ремонта слишком высоки.

BMW X1 E84: премиум — только по паспорту

Машина позиционируется как компактный кроссовер бизнес-класса, но по сути представляет собой проблемный городской автомобиль. Под капотом часто встречаются моторы серии N, включая капризный N20. Обслуживание требует педантичности и регулярных вложений. Задний ряд тесный, шумоизоляция слабая. Стоимость "живых" экземпляров на вторичке доходит до 1,7 млн рублей, но реальная эксплуатационная ценность этого не оправдывает.

Toyota RAV4 IV: завышенные ожидания за завышенные деньги

Пятилетние кроссоверы с 2.0-литровым атмосферным двигателем и вариатором могут стоить до 2,2 миллиона рублей. Несмотря на надёжную подвеску и просторный багажник, автомобиль отличается скромной динамикой, шумным салоном и жёстким пластиком. На вторичном рынке владельцы часто переоценивают стоимость, что затрудняет продажу.

Volkswagen Tiguan I: респектабельный вид и скрытые затраты

Внешне — добротный немецкий автомобиль, но техническое состояние у большинства машин вызывает вопросы. Моторы TSI расходуют масло, DSG требует переборки, кузов может ржаветь, а электроника ведёт себя нестабильно. Стоимость автомобилей в хорошем состоянии стартует от 1,2 млн рублей, но расходы на обслуживание сопоставимы со значительно более дорогими моделями.

Mitsubishi Outlander XL (2006-2012): возраст в обмен на легенду

Автомобиль с прочной репутацией и честным полным приводом, но застарел технически и морально. Пластик в салоне жёсткий, интерьер архаичный, расход топлива высокий. Пробеги — часто под 200 тысяч километров, кузовные элементы — с ржавчиной. Несмотря на это, стоимость достигает 1,4 млн рублей, что делает покупку нерациональной.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

