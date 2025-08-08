Свистящий ремень — как сосед с дрелью: звук под капотом, который нельзя игнорировать

Если при запуске двигателя раздаётся неприятный свист — это не просто досадная мелочь. Такой звук может сигнализировать о реальной проблеме с приводным ремнём. Что происходит, почему ремень "пищит" и можно ли просто "натереть его чем-нибудь" и поехать дальше?, вещает новостной портал "За рулём".
В самых простых автомобилях, вроде ВАЗ-2108, ремень соединяет шкив коленвала и генератор. В случае гибридов, как Toyota Prius, почти все узлы приводятся электромоторами, и ремень там тоже минимум один. А вот в классических ДВС с кучей навесного оборудования всё сложнее: один ремень приводит сразу несколько агрегатов — генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР и даже помпу охлаждения.
Сегодня почти везде используют поликлиновые ремни. С одной стороны — гладкие, с другой — продольные клинья. Бывают и варианты с двойной рабочей поверхностью: такие ремни вращают агрегаты обеими сторонами. А в старых моторах ещё встречаются классические клиновые ремни с трапециевидным сечением.
Иногда, глянув под капот, сложно поверить, что этот запутанный маршрут резинки кто-то проектировал. В реальности двухметровый ремень аккуратно огибает множество шкивов и роликов, и чем больше угол контакта — тем надёжнее передача крутящего момента.
Чтобы это работало как часы, ставят паразитные ролики и натяжители. В одних машинах за натяжение отвечает автоматический ролик, в других — генератор, который можно сместить вручную. Есть и более редкие схемы, как у некоторых моделей Ford, где натяжителя вовсе нет. Правда, такие ремни ставить — целая наука.
Главная причина — проскальзывание. Но почему оно происходит?
Можно, но недалеко. Постоянно визжащий ремень — уже повреждён. А его обрыв может привести к отказу систем и даже к серьёзной поломке двигателя, если фрагмент попадёт под ремень ГРМ.
Натирание канифолью или аэрозольные "помощники" — временные меры. Не лечат, а лишь дают шанс доехать до ближайшего СТО.
Экономить тут не стоит. Проверенные марки: Gates, Continental, Dayco, BOSCH, Lemforder, Luzar. Но и риск подделки велик. А если всё же решите купить что подешевле — берите с собой запасной ремень и учитесь менять его прямо на обочине. Хотя представьте это в -20 °C.
