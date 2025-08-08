Свистящий ремень — как сосед с дрелью: звук под капотом, который нельзя игнорировать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:19
Авто

Если при запуске двигателя раздаётся неприятный свист — это не просто досадная мелочь. Такой звук может сигнализировать о реальной проблеме с приводным ремнём. Что происходит, почему ремень "пищит" и можно ли просто "натереть его чем-нибудь" и поехать дальше?, вещает новостной портал "За рулём".

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Что "крутит" приводной ремень

В самых простых автомобилях, вроде ВАЗ-2108, ремень соединяет шкив коленвала и генератор. В случае гибридов, как Toyota Prius, почти все узлы приводятся электромоторами, и ремень там тоже минимум один. А вот в классических ДВС с кучей навесного оборудования всё сложнее: один ремень приводит сразу несколько агрегатов — генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР и даже помпу охлаждения.

Какие бывают ремни

Сегодня почти везде используют поликлиновые ремни. С одной стороны — гладкие, с другой — продольные клинья. Бывают и варианты с двойной рабочей поверхностью: такие ремни вращают агрегаты обеими сторонами. А в старых моторах ещё встречаются классические клиновые ремни с трапециевидным сечением.

Разные схемы, разная логика

Иногда, глянув под капот, сложно поверить, что этот запутанный маршрут резинки кто-то проектировал. В реальности двухметровый ремень аккуратно огибает множество шкивов и роликов, и чем больше угол контакта — тем надёжнее передача крутящего момента.

Чтобы это работало как часы, ставят паразитные ролики и натяжители. В одних машинах за натяжение отвечает автоматический ролик, в других — генератор, который можно сместить вручную. Есть и более редкие схемы, как у некоторых моделей Ford, где натяжителя вовсе нет. Правда, такие ремни ставить — целая наука.

Что вызывает свист

Главная причина — проскальзывание. Но почему оно происходит?

  • Слишком большая нагрузка. Особенно если заклинил один из агрегатов. Тут — срочная остановка двигателя.
  • Слабое натяжение. Требуется регулировка или замена натяжителя.
  • Влага, иней, масло. Вода и иней исчезнут сами, а вот масло — тревожный сигнал. Нужно устранить утечку и поставить новый ремень.
  • Износ. Старый ремень теряет эластичность, сохнет и трескается. Решение одно — замена.

Можно ли доехать до сервиса

Можно, но недалеко. Постоянно визжащий ремень — уже повреждён. А его обрыв может привести к отказу систем и даже к серьёзной поломке двигателя, если фрагмент попадёт под ремень ГРМ.

Натирание канифолью или аэрозольные "помощники" — временные меры. Не лечат, а лишь дают шанс доехать до ближайшего СТО.

Как выбрать новый ремень

Экономить тут не стоит. Проверенные марки: Gates, Continental, Dayco, BOSCH, Lemforder, Luzar. Но и риск подделки велик. А если всё же решите купить что подешевле — берите с собой запасной ремень и учитесь менять его прямо на обочине. Хотя представьте это в -20 °C.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
