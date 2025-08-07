Новый седан Volkswagen показал, как звучит немецкая шумоизоляция: эту версию вы не найдёте в Европе — зато она уже в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опубликован тест-драйв Volkswagen Passat Pro B9 для китайского рынка
Авто

Кто бы мог подумать, что сегодня китайская версия Volkswagen Passat вызывает больший интерес, чем европейская? В Европе Passat B9 доступен только в кузове универсал, а вот в Китае седан не просто жив — он ещё и приезжает в Россию. Причём стоит примерно на два миллиона рублей дешевле, чем "европеец", вещает новостной портал "За рулём".

Volkswagen Passat
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Passat

На драйве с первых секунд

Двухлитровый мотор CHHB, знакомый по многим моделям Volkswagen из Китая, выдаёт впечатляющие 220 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Большая часть тяги доступна уже на средних оборотах, поэтому Passat Pro легко разгоняется до "сотни" меньше чем за 8 секунд. Причём без необходимости включать спортивный режим — силовая установка и семиступенчатая DSG и так настроены на динамику.

Переключения, которые удивляют

Привычный миниатюрный селектор трансмиссии исчез. На его месте — массивный подрулевой переключатель. Передачи выбираются не движением вверх-вниз, а поворотом ручки. Выглядит непривычно, но работает чётко.

В движении — почти идеален

Passat Pro построен на платформе MQB Evo, которую мы уже знаем по Octavia и Golf. Управляемость на высоте: почти пятиметровый седан точно держит траекторию и остро реагирует на повороты руля. Но есть и нюанс — подвеска чересчур жёсткая на плохом покрытии. Комфорта на ямах мало, что немного портит впечатление от езды.

Эргономика по-фольксвагеновски

Посадка за рулём — настоящая классика марки. Удобное сиденье, отличный руль, образцовая виртуальная панель приборов, не бликующая на солнце. Салон будто собран по знакомым лекалам, несмотря на китайское происхождение. Интерфейс мультимедиа тоже узнаваем, хоть и без русского языка — разобраться несложно.

Плюсы и минусы внутри

Пассажиру спереди тоже не скучно — есть отдельный экран. Плюс встроенный видеорегистратор — редкость даже для дорогих версий Passat в Европе. Но вот сзади места откровенно не хватает, особенно для ног. Хотя комфорт не забыли: предусмотрены и климат-контроль, и обогрев, и вентиляция сидений.

Цена не радует

Volkswagen Passat Pro остаётся тем самым надёжным, солидным седаном. Но при стартовой цене от 4,7 млн рублей "народной" машину уже не назовёшь. Возникает ощущение, что мы вернулись в 90-е, когда позволить себе Passat могли только единицы. Зато шумоизоляция впечатляет — она заметно выше, чем у подавляющего большинства китайских автомобилей. А это уже аргумент.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
