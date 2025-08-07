Новый седан Volkswagen показал, как звучит немецкая шумоизоляция: эту версию вы не найдёте в Европе — зато она уже в России

Кто бы мог подумать, что сегодня китайская версия Volkswagen Passat вызывает больший интерес, чем европейская? В Европе Passat B9 доступен только в кузове универсал, а вот в Китае седан не просто жив — он ещё и приезжает в Россию. Причём стоит примерно на два миллиона рублей дешевле, чем "европеец", вещает новостной портал "За рулём".
Двухлитровый мотор CHHB, знакомый по многим моделям Volkswagen из Китая, выдаёт впечатляющие 220 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Большая часть тяги доступна уже на средних оборотах, поэтому Passat Pro легко разгоняется до "сотни" меньше чем за 8 секунд. Причём без необходимости включать спортивный режим — силовая установка и семиступенчатая DSG и так настроены на динамику.
Привычный миниатюрный селектор трансмиссии исчез. На его месте — массивный подрулевой переключатель. Передачи выбираются не движением вверх-вниз, а поворотом ручки. Выглядит непривычно, но работает чётко.
Passat Pro построен на платформе MQB Evo, которую мы уже знаем по Octavia и Golf. Управляемость на высоте: почти пятиметровый седан точно держит траекторию и остро реагирует на повороты руля. Но есть и нюанс — подвеска чересчур жёсткая на плохом покрытии. Комфорта на ямах мало, что немного портит впечатление от езды.
Посадка за рулём — настоящая классика марки. Удобное сиденье, отличный руль, образцовая виртуальная панель приборов, не бликующая на солнце. Салон будто собран по знакомым лекалам, несмотря на китайское происхождение. Интерфейс мультимедиа тоже узнаваем, хоть и без русского языка — разобраться несложно.
Пассажиру спереди тоже не скучно — есть отдельный экран. Плюс встроенный видеорегистратор — редкость даже для дорогих версий Passat в Европе. Но вот сзади места откровенно не хватает, особенно для ног. Хотя комфорт не забыли: предусмотрены и климат-контроль, и обогрев, и вентиляция сидений.
Volkswagen Passat Pro остаётся тем самым надёжным, солидным седаном. Но при стартовой цене от 4,7 млн рублей "народной" машину уже не назовёшь. Возникает ощущение, что мы вернулись в 90-е, когда позволить себе Passat могли только единицы. Зато шумоизоляция впечатляет — она заметно выше, чем у подавляющего большинства китайских автомобилей. А это уже аргумент.
