Эту популярную ошибку совершают почти все водители: где мыть машину запрещено законом

Адвокат Наумов рассказал, где нельзя мыть машины

В ряде мест мытье машин запрещено законом, предупредил адвокат Международной Правовой Компании Виктор Наумов. В беседе с Pravda.Ru он рассказал о причинах и последствиях соответствующего закона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

По словам юриста, приводить авто в порядок разрешено лишь на специализированных мойках, там, где оборудованы очистные сооружения. Во дворах и на прилегающих территориях, общественных местах, рядом с водоёмами и на природе автомобили мыть запрещено.

"На территориях частных домов, на дачах запрещается, потому что используются химикаты, которыми обмывают машину. И сама машина, когда идет по трассе, на нее тоже бензин, солярка, все прочее попадает, и оно попадает в почву. Поэтому мыть ее нельзя. Растут растения, малина, и рядом вы помыли машину с химикатами — они попала в почву, и в растения, и в ягоды. Эти ягоды дети едят — плохая комбинация", — считает эксперт.

На федеральном уровне действует запрет на мытьё автомобилей в водоохранной зоне и в лесах. Остальные "запретные" места каждый регион может устанавливать по своему усмотрению. К примеру, где-то дачный участок разрешён в качестве площадки для мойки авто, а где-то нет.

Размер штрафов за нарушение муниципалитеты также могут определять сами. Кроме общефедеральных. Напомним, за помывку машины у водоёма придётся выложить 1000 рублей частнику, в тридцать раз больше — должностному лицу, и на 100 тысяч рублей накажут предприятие или организацию. А за устройство "автомойки" в лесу денежное наказание будет ещё выше.