Пока одни жмут на газ, другие ещё сцепление ищут: какие авто сохраняют классику

Только 4% новых автомобилей в США в 2026 году будут с МКПП — полный список моделей

Механическая коробка передач уходит в прошлое, но не исчезает — в 2026 году на автомобильном рынке США останется ограниченное количество моделей с "механикой". Несмотря на продолжающееся доминирование автоматических трансмиссий и стремительное распространение электромобилей, отдельные производители всё ещё предлагают механические коробки передач для энтузиастов вождения и поклонников классического подхода.

Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Механическая коробка передач

Согласно оценкам отраслевых аналитиков, в 2026 году лишь около 4% новых автомобилей в США будут продаваться с механической трансмиссией. Тем не менее, для тех, кто ищет удовольствие от управления и прямую связь с автомобилем, выбор ещё есть.

Топовые модели с механикой в 2026 году по данным автопроизводителей, отраслевых обзоров и аналитики рынка США:

Acura Integra Type S — хэтчбек, оснащённый 6-ступенчатой МКПП, создан для поклонников динамики и управляемости.

BMW M-серии — модели M2, M2 CS, M3 и M4 продолжают предлагать опцию 6-ступенчатой "механики". Это последний оплот "чистого" вождения в премиум-сегменте.

Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing — высокопроизводительные седаны американского производства с 6-ступенчатой МКПП (в том числе в стандарте) — редкое сочетание мощности и контроля.

Mazda MX-5 Miata и Mazda 3 Hatchback 2.5 S Premium — классические представители японской школы драйва, предлагающие механическую трансмиссию в лучших традициях бренда.

Porsche 911 GT3, 718 Cayman, Boxster и Carrera T — среди спортивных автомобилей Porsche механическая коробка остаётся доступной, несмотря на господство PDK.

Ford Mustang GT и Dark Horse — "маслкары" с атмосферными V8 и механикой — последний бастион американского автомобильного духа.

Toyota GR86 и GR Corolla — японские спортивные модели с традиционной "ручкой" и задним либо полным приводом.

Также стоит отметить такие модели, как Lotus Emira, Honda Civic Si и Type R, Volkswagen Jetta GLI, Ford Bronco, Jeep Wrangler и Nissan Z, которые поддерживают интерес к "механике" в разных сегментах — от спорткаров до внедорожников.

Постепенный отказ производителей от механики:

Некоторые бренды полностью отказались от выпуска автомобилей с МКПП. Например, MINI теперь предлагает только 7-ступенчатую автоматическую коробку передач, а Kia Forte GT исчезнет с "механикой" после 2025 года. Даже Volkswagen объявил, что Jetta GLI станет их последней моделью с механической трансмиссией в США.

И всё же — надежда остаётся

Среди внедорожников Toyota Tacoma продолжает предлагаться с механикой в негибридной версии, оставаясь последним пикапом с подобной трансмиссией. Производители явно переходят на автоматы и электродвигатели, но в нише спортивных моделей механическая коробка держит оборону.

Для настоящих энтузиастов остаётся несколько достойных вариантов. Пусть рынок и сужается, но в 2026 году всё ещё можно будет купить автомобиль с механикой — причём не только среди бюджетных моделей, но и в сегменте люксовых спорткаров.

Уточнения

Хетчбэ́к или хэ́тчбек (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.

