Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине

Mazda предложила альтернативу седану: CX-30 с полным приводом и высоким клиренсом
3:33
Авто

Когда дело доходит до выбора между Mazda 3 и Mazda CX-30, у многих покупателей возникает закономерный вопрос: за что стоит переплатить, и действительно ли компактный кроссовер CX-30 предлагает больше, чем традиционный седан Mazda 3? Ответ кроется в деталях — технических, функциональных и эксплуатационных.

mazda 3
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние
mazda 3

Преимущества CX-30 в базовой комплектации

Mazda CX-30 представляет собой компактный кроссовер, созданный на базе той же платформы, что и Mazda 3. Однако его преимущества становятся очевидны уже с базовой комплектации. За $25 195 вы получаете автомобиль с полным приводом, тогда как в Mazda 3 полный привод предлагается только в более дорогих версиях. Это может быть решающим аргументом для водителей, живущих в регионах с суровыми зимами или неровным дорожным покрытием.

Двигатели и расход топлива CX-30

CX-30 оснащён 2,5-литровым атмосферным или турбированным двигателем мощностью 191 или 250 л. с. соответственно. В базовой версии расход топлива сопоставим с Mazda 3 — 26 миль на галлон (9,05 л/100 км) в городе и 33 миль на галлон (7,13 л/100 км) на шоссе. Турбоверсия потребляет больше — 22/30 миль на галлон (10,69 л/100 км — 7,84 л/100 км), но при этом обеспечивает уверенную динамику.

Внедорожные качества и полный привод

Важный момент — дорожный просвет CX-30 составляет 8 дюймов (20 см), что делает его более подходящим для плохих дорог и лёгкого бездорожья. Интеллектуальная система полного привода переключается на передний привод, когда это возможно, экономя топливо.

Особенности Mazda 3: комфорт и управляемость

Mazda 3, в свою очередь, остаётся эталоном управляемости и комфорта в классе седанов. При стартовой цене $25 150, она создаёт ощущение премиум-класса, особенно в старших комплектациях стоимостью до $38 000. Стандартный 2,5-литровый двигатель (191 л. с.) и доступная турбированная версия на 250 л. с. дают возможность выбрать между умеренной и более спортивной ездой.

Ограничения Mazda 3 для сложных условий

Mazda 3 особенно привлекательна для тех, кто ценит динамику и низкий центр тяжести. Однако её дорожный просвет и отсутствие полного привода в базовой комплектации ограничивают её возможности в сложных погодных условиях.

Почему CX-30 может быть более выгодной покупкой

Почему CX-30 может быть более выгодной покупкой? Если для вас важны универсальность, уверенность на скользкой дороге и более высокая посадка, CX-30 становится разумной альтернативой без необходимости переходить на гораздо более крупный и дорогой кроссовер.

Кому подойдёт Mazda 3

С другой стороны, Mazda 3 лучше подойдёт тем, кто ценит стиль, управляемость и не нуждается во внедорожных возможностях.

Оба автомобиля - достойные представители Mazda: с фирменным дизайном, качественной отделкой и надёжной технической начинкой. Но если практичность и безопасность стоят на первом месте — CX-30 выигрывает за счёт стандарта полного привода и универсальности.

Уточнения

Mazda 3 — компактный автомобиль, производимый Mazda Motor Corporation в Японии. На родине производителя он называется Mazda Axela

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
