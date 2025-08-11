Когда экономия — не главное: внедорожники, которые утопят кошелёк, но не душу

BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км

Фраза "любовь зла" в полной мере применима к автомобилям. Особенно к тем, что отличаются внушительным "аппетитом" на дороге. Несмотря на высокий расход топлива, многие модели остаются в числе любимых и востребованных. Причина проста: сочетание мощности, комфорта, дизайна и имиджа нередко перевешивает здравые соображения экономии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ram 1500 TRX 1X7A0057

Среди таких автомобилей есть как премиальные внедорожники, так и производительные пикапы, кроссоверы и даже легенды японского автопрома. И у каждого — своя армия поклонников, для которых расходы на топливо — не повод отказываться от удовольствия.

Range Rover Supercharged

Один из самых узнаваемых внедорожников премиум-класса. Оснащённый компрессорным V8 на 510 л. с., Range Rover Supercharged отличается не только шикарным интерьером и высоким комфортом, но и серьёзным расходом топлива. В городском режиме потребление может достигать 22-26 литров на 100 км. И это — при умеренном стиле вождения. Машина оправдывает расход впечатляющей проходимостью и престижным обликом, но визиты на АЗС придётся совершать часто.

Dodge RAM TRX

Этот пикап построен для того, чтобы впечатлять. Под капотом — двигатель Hellcat объёмом 6.2 литра и мощностью свыше 700 л. с. RAM TRX одинаково уверенно чувствует себя как на шоссе, так и на тяжёлом бездорожье. Но производительность сопровождается ощутимым расходом: до 30 литров топлива на 100 км. При агрессивной езде — ещё больше. Однако владельцы таких машин обычно готовы к подобным цифрам.

Cadillac Escalade

Полноразмерный внедорожник, давно ставший символом американской роскоши. Силовая установка — атмосферный V8 объёмом 6.2 литра. При движении по трассе расход составляет около 20-22 литров, в городском цикле — 25 литров и выше. Escalade продолжает пользоваться популярностью, несмотря на расход, благодаря своей вместительности, комфорту и характерному стилю.

Mercedes-Benz G63 AMG

"Гелик" известен своей харизмой и узнаваемым силуэтом. Версия G63 AMG — это сочетание мощи, лоска и немалого расхода. При спокойной езде — 22-25 литров на 100 км. В спортивном режиме — 30 и более. При этом "Гелендваген" никогда не стремился к экономичности: это автомобиль для тех, кто ценит имидж и возможности больше, чем практичность.

Jeep Grand Cherokee SRT

Вариант SRT комплектуется 6.4-литровым мотором V8 с отдачей 468 л. с. Такой внедорожник способен разгоняться как спортивный седан, но при этом потребляет топливо на уровне тяжелого грузовика. В городском режиме — от 22 до 30 литров на 100 км в зависимости от манеры вождения. Несмотря на это, Cherokee SRT ценят за надёжность, мощность и универсальность.

Toyota Land Cruiser 200

Среди поклонников японского автопрома LC200 давно считается живой легендой. Сочетание надёжности, комфорта и проходимости делает его универсальным выбором. Однако бензиновая версия с мотором 4.7 литра не радует экономичностью: 20-25 литров по городу, до 30 — при полной загрузке и активной езде. Существуют дизельные версии, более скромные в расходе, но бензиновый вариант по-прежнему популярен за счёт мягкой тяги и выносливости.

BMW X5 M

Баварский кроссовер в версии M — это нечто большее, чем просто практичный автомобиль. Разгон до 100 км/ч за четыре секунды и шесть сотен лошадиных сил превращают его в полноценный спорткар на платформе SUV. Но с таким потенциалом приходит и высокая цена эксплуатации. В городе X5 M потребляет более 20 литров, а в активном режиме — до 25-30. Тем не менее, модель остаётся одной из самых желанных в своём классе.

Расход — не приговор

Все перечисленные автомобили объединяет одно: высокий расход топлива не мешает им оставаться любимыми у автолюбителей. Для кого-то это цена за мощность, для других — за комфорт и статус. Да и экономичность в этих случаях отходит на второй план, ведь такие машины чаще всего покупают те, для кого расходы на бензин не являются критичным фактором.

Впрочем, даже среди поклонников этих моделей находится немало тех, кто компенсирует расход стилем вождения или выбирает дизельные версии, где это возможно. А кто-то просто готов закрыть глаза на лишние литры ради удовольствия от владения машиной, которая дарит эмоции и уверенность на любой дороге.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

