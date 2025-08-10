Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ностальгия не пройдёт техосмотр: власти объявили охоту на старые автомобили

Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Авто

В России вновь разгорелся спор вокруг возможного запрета на использование легковых автомобилей старше 30 лет. Инициатива предполагает установку предельного возраста для частного транспорта: по достижении этой отметки машину либо отправят на утилизацию, либо её владелец будет обязан пройти специальную экспертизу. Только в случае положительного заключения автомобиль сможет получить статус классического или раритетного и остаться на ходу.

Сама идея не нова. Ещё в 2013 году подобные предложения выдвигались в отношении коммерческого транспорта. Тогда речь шла о 7-летнем сроке службы. Впоследствии к теме возвращались и в Министерстве промышленности и торговли, и в Госдуме, но никаких законодательных решений так и не последовало. Однако сейчас к обсуждению подталкивает уже действующий ГОСТ, в котором 30 лет прямо указаны как потенциальный возраст для признания автомобиля раритетным.

Вопрос на повестке, но аргументы спорны

Несмотря на формальную логику такой меры, предложение сразу вызвало волну сомнений. Многие специалисты указывают на то, что сам по себе возраст машины не является определяющим критерием её технической пригодности. Состояние автомобиля зависит от пробега, регулярности обслуживания, условий хранения и качества ремонта. Об этом неоднократно упоминают эксперты, подчеркивая, что действующий технический регламент уже содержит положения, запрещающие эксплуатацию неисправных транспортных средств.

Кроме того, значительная часть автопарка России просто не доживает до 30-летнего возраста. По данным вторичного рынка, доля таких автомобилей составляет менее 0,03% от общего числа предложений. Получается, что мера затронет лишь узкий круг владельцев — в основном тех, кто тщательно ухаживает за своей машиной и зачастую хранит её как часть семейной истории или культурного наследия.

Механизм экспертизы — формальность или инструмент

Предлагаемый механизм прохождения экспертизы вызывает отдельные вопросы. Формально он должен защитить от тотальной утилизации те машины, которые представляют историческую или техническую ценность. Однако на практике возникает опасение, что процедура может превратиться в формальность, дополнительную бюрократическую нагрузку или — в худшем случае — в способ давления на владельцев.

При этом во многих странах Европы и Северной Америки возраст машины сам по себе не считается основанием для запрета на эксплуатацию. Основной критерий — прохождение регулярного технического осмотра. Эта система позволяет отсекать реально опасные автомобили, независимо от их года выпуска.

Отсутствие техосмотра — реальная проблема

В России обязательный техосмотр сейчас сохраняется только для коммерческого и общественного транспорта. Частные автомобили освобождены от регулярной проверки технического состояния. В результате машины, ранее работавшие в такси или в доставке, после завершения службы нередко продаются и продолжают использоваться частными лицами — уже без какого-либо контроля.

Таким образом, на дорогах оказываются автомобили, которые реально выработали свой ресурс. Именно такие машины представляют потенциальную опасность, а не условный "Москвич" 1991 года выпуска, хранящийся в тёплом гараже и выезжающий пару раз в год на слёт любителей классики.

Экспертное мнение: не возраст, а состояние

Переход к системе, в которой возраст становится ключевым параметром, по мнению специалистов, не решает основную проблему. Гораздо более эффективным вариантом считается создание прозрачной и объективной системы оценки технического состояния всех транспортных средств вне зависимости от их возраста и назначения.

Такая система должна быть независимой, работать по единым стандартам и действительно оценивать фактическую безопасность автомобиля. Без этого любое возрастное ограничение рискует превратиться в очередную административную меру, вызывающую недоверие и недовольство среди автолюбителей.

Особенно остро такую инициативу воспримут владельцы редких, бережно восстановленных машин, которые действительно представляют историческую или эстетическую ценность. Принудительная утилизация в таких случаях может не только нарушить права собственников, но и привести к утрате культурных артефактов.

Возраст — не приговор

Обсуждение ограничения возраста автомобилей — отражение стремления решить реальную проблему изношенного автопарка. Однако метод, предложенный для её решения, вызывает множество вопросов. Сложно ожидать значимого эффекта от меры, которая затрагивает лишь малую долю транспорта и игнорирует более весомые факторы: техническое состояние, пробег, условия эксплуатации.

