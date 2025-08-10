Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:28
Авто

Для туриста, впервые оказавшегося рядом с автомобильной свалкой в США, зрелище может показаться шокирующим. Ряды автомобилей, многие из которых с виду почти безупречны: чистый кузов, целые стёкла, нет следов коррозии. Кажется, будто владельцы просто устали от машин и бросили их, едва те выехали из автосалона.

Автосвалка новых машин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автосвалка новых машин

Такой контраст с постсоветским пространством, где автомобили ремонтируют до последнего, наводит на мысль: в Америке машины меняют как перчатки. Отчасти это правда, но за кажущимся изобилием скрывается куда более сложная история, в центре которой стоит система автосервиса и ремонта.

Много машин, мало доступного ремонта

США — одна из самых автомобилизированных стран мира. На каждую тысячу жителей приходится примерно 770 автомобилей. Это значит, что машин много, и поломки случаются часто. Но вот исправить серьёзную неисправность оказывается не так-то просто. Всё упирается в то, как устроен рынок авторемонта.

Условно его можно разделить на три сегмента: дилерские центры, крупные сети СТО и частные мастерские. Каждый из них имеет свои плюсы и серьёзные минусы, и все они влияют на то, что делать с машиной после поломки.

Гарантийный сервис — но не для всех

Первый сегмент — это официальные сервисы при автодилерах. Они обслуживают автомобили, находящиеся на гарантии. На бумаге такие центры должны устранять любые неисправности в рамках условий, включая замену расходников и деталей. Но на практике всё зависит от класса машины. Владельцу бюджетного седана не всегда повезёт — сложные поломки такие сервисы стараются игнорировать или сводить к минимуму. Подобная экономия заложена ещё в гарантийные условия: массовые модели часто не предусматривают полноценного капитального ремонта.

Крупные СТО: быстро, поверхностно и недешево

Второй сегмент — сети СТО по всей стране. У них логика работы близка к фастфуду: всё поставлено на поток, главная цель — скорость и объём. Здесь охотно меняют масло, устраняют мелкие неисправности, продают расходники. Но если речь заходит о ремонте двигателя или трансмиссии, сервис либо откажется, либо назовёт цену, сопоставимую с третью стоимости новой машины. Качество при этом далеко от идеального. Поэтому многие водители не видят смысла вкладываться — проще взять новую машину в кредит.

Частные мастерские — спасение с ограничениями

Третий сегмент — это частные СТО, часто основанные бывшими сотрудниками дилерских центров или сетей. Эти мастерские действительно ремонтируют всё - от электрики до капремонта ДВС. При этом цены у них значительно гуманнее, а подход к делу — более индивидуальный. Однако и здесь не всё просто.

Из-за высокого спроса и малого штата мастера часто перегружены. Очередь на ремонт может растянуться на недели, а в экстренных случаях это недопустимо. Плюс ко всему — далеко не в каждом районе есть добросовестные "частники", особенно в провинции. И снова перед владельцем автомобиля встаёт выбор: ждать, рисковать качеством или… сменить машину.

Кредит проще, чем ремонт

Сложности с ремонтом накладываются на особенности американской кредитной системы. Получить автокредит в США сравнительно легко, особенно если у человека есть стабильный доход. Процентные ставки приемлемы, а предложения разнообразны. В результате многие американцы просто не видят смысла вкладываться в дорогой и долгий ремонт: проще взять новую машину с гарантией.

Именно так, с чисто рациональной точки зрения, выглядят эти "новенькие" машины на свалке. У них может быть повреждён мотор или коробка, но кузов и салон — в полном порядке. Однако экономически их восстановление нецелесообразно. Особенно если владелец может позволить себе свежий автомобиль на выгодных условиях.

А кто-то всё же чинит

Конечно, не стоит считать, что в США никто не ремонтирует свои машины. Большинство водителей всё же стараются сохранить автомобиль в рабочем состоянии — кто-то за счёт самостоятельного ремонта, кто-то обращаясь к доступным СТО. Особенно это характерно для менее обеспеченных слоёв населения, а также для жителей сельской местности.

Тем не менее, общая картина такова: большое количество автомобилей, отсутствие по-настоящему доступного и универсального сервиса, и относительно лёгкий доступ к автокредитам формируют ситуацию, при которой замена машины становится рациональным выбором.

Утилизация как часть потребительской модели

Америка — страна с развитой экономикой и высоким уровнем потребления. Это касается и автомобилей. Утилизация машин — важный элемент этой системы. Причём часть сваленных автомобилей отправляется на запчасти, а некоторые — восстанавливаются и попадают на вторичный рынок в других странах. Однако свалки всё равно полнятся: поток машин велик, а экономика диктует свои правила.

Уточнения

Америка́нцы в широком смысле — собирательное определение, подразумевающее население Америки; в узком — жители и уроженцы США.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
