Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время

5:16
Авто

В советской системе всё было централизовано: грузовики, автобусы, заправки — всё принадлежало государству. С учетом этого логично возникает вопрос: если и транспорт, и топливо были государственными, имело ли смысл передавать водителю живые деньги? Или топливо просто отпускалось по факту необходимости?

Советский рабочий на заправке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советский рабочий на заправке

Разобраться в этом помогает история появления и развития заправочных талонов — аналога современных топливных карт, появившихся в Советском Союзе ещё задолго до эпохи пластиковых карточек.

До талонов: как заправлялись водители

До середины 1960-х годов каждая республика и регион СССР имели собственные нефтесбытовые управления. Всего по стране их насчитывалось около 40. Каждое такое управление печатало свои локальные топливные талоны. Перед рейсом водителю грузовика или автобуса выдавали определённое количество талонов, рассчитанных по нормативу — исходя из маршрута и средней нормы расхода топлива.

С этими талонами можно было заправляться в пределах своего региона. Однако стоило водителю выехать за пределы родной области, и талоны становились недействительными. Для междугородних рейсов, особенно если речь шла о маршрутах вроде Новосибирск-Москва, приходилось давать водителю наличные деньги. Это создавало риски: крупная сумма наличности на руках в долгой дороге — не лучшая идея ни с точки зрения безопасности, ни в плане учёта и контроля.

Частным автовладельцам тогда приходилось ещё тяжелее. Они не имели доступа ни к талонам, ни к универсальным АЗС. Для них существовали отдельные заправки, где бензин отпускался только за наличные — и далеко не всегда без очереди.

Реформа 1965 года: переход к общесоюзным талонам

Чтобы упростить и унифицировать систему, с 1 января 1965 года в стране ввели новые, единые по всей территории СССР заправочные талоны. Печатал их Гознак. Теперь каждый вид топлива имел свои талоны: отдельно на бензины марок А-66, А-72, А-76, отдельно на зимнее и летнее дизельное топливо. Были и талоны для моторных масел, технических жидкостей и смазок.

Номиналы варьировались: бензин — от 5 до 100 литров, дизель — от 20 до 100 литров. Такой подход позволял точно регулировать расход и упростил логистику, особенно в междугородних перевозках.

Эта система существенно изменила повседневную практику не только для профессиональных водителей, но и для автотуристов. Теперь больше не нужно было брать с собой пачку наличных — достаточно было приобрести талоны, которые принимались на любой АЗС по всей стране. Заправки стали универсальными, а поездки — безопаснее и удобнее.

Частники получили больше свободы

Одним из самых заметных плюсов реформы стало то, что теперь частные владельцы автомобилей могли приобрести талоны в розницу и заправляться на тех же станциях, что и грузовики. Это фактически сняло сегрегацию, при которой автовладельцы были ограничены в выборе заправок. Ранее они зависели от того, есть ли поблизости "частная" АЗС и какой там остаток топлива.

Новая система значительно упростила дальние поездки. Стало легче планировать маршрут, особенно в отдалённых регионах. Исчезла необходимость перевозить с собой кэш и рассчитывать на его сохранность.

Но не всё было гладко

Несмотря на очевидные плюсы, система имела и существенный недостаток. Срок действия каждого талона составлял всего 8 дней. Если водитель не успевал использовать их в установленный срок — они просто сгорали. Обратного обмена не существовало.

Для водителей это означало, что приходилось более точно планировать маршруты и заправки. Запас на всякий случай мог обернуться потерей средств. Случались ситуации, когда человек не использовал купленные талоны — и терял деньги.

Однако даже с этим минусом новая система была шагом вперёд. Она упростила контроль над топливом, снизила число злоупотреблений, уменьшила риски и дала возможность автомобилистам путешествовать свободнее.

Было ли топливо бесплатным

С технической точки зрения — нет. Несмотря на то, что всё имущество и ресурсы принадлежали государству, расход топлива оставался учётной единицей. За каждую каплю горючего кто-то отчитывался. Водителю выдавались не литры, а инструмент доступа — в виде талонов или наличных. И каждое ведомство, каждый автопарк вёл строгую отчётность по расходу. Даже в случае плановых рейсов всё работало по бюрократическим, а не "доверительным" механизмам.

Грузовики не заправляли бесплатно — они заправлялись по разрешению, оформленному в виде талонов, которые кто-то оплатил и учёл.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
