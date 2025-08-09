Темнота — друг не только молодёжи: что скрывают фары с металлическими накладками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светомаскировка фар снижает заметность техники
5:08
Авто

Внедорожники с металлическими крышками на фарах выглядят брутально, а иногда даже агрессивно. Особенно если речь идет о таких моделях, как УАЗ или армейский ГАЗ-66. Но с практической точки зрения возникает вопрос: зачем ставить на автомобиль устройства, мешающие фарам освещать дорогу?

Светомаскировка фар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светомаскировка фар

Ответ на поверхность не лежит — эти элементы пришли с военной техники. Изначально светомаскировочные устройства разрабатывались вовсе не ради тюнинга, а ради выживания.

Военные корни тёмного тюнинга

Светомаскировка — это система, которая позволяет автомобилю двигаться в тёмное время суток, оставаясь при этом малозаметным для противника. Особенно актуально это для техники, передвигающейся по пересечённой местности, в колонне или по заданию вблизи линии фронта. Металлические накладки на фары и другие осветительные приборы не гасили свет полностью, а перенаправляли его вниз или делали его рассеянным, чтобы не демаскировать транспорт.

Такой подход позволяет снизить вероятность обнаружения техники как с земли, так и с воздуха. Особенно это важно в условиях, где визуальная маскировка играет ключевую роль. Например, в боевых или учебных операциях, когда противник может использовать ночную разведку или тепловизионные приборы.

Устройство и принципы действия

Стандартный комплект светомаскировки включает в себя не только металлические крышки на фары, но и маскирующие накладки на задние фонари, поворотники, габаритные огни. Также в системе предусмотрены переключатели режимов, позволяющие выбрать степень затемнения.

Всего существует три режима работы:

  • Незатемненный — используется в обычных условиях, когда маскировка не требуется.

  • Частичное затемнение — закрываются только основные фары, позволяя минимальный уровень освещения.

  • Полное затемнение — перекрываются все источники света, включая задние и боковые фонари.

Выбор режима напрямую влияет на разрешённую скорость движения. Так, при полном затемнении скорость ограничивается до 25 км/ч. Это обусловлено тем, что водителю практически ничего не видно, и риск аварий резко возрастает. При движении в колонне лимит снижается до 15 км/ч. В режиме частичного затемнения можно двигаться чуть быстрее: до 30 км/ч в одиночку и до 25 км/ч при движении колонной.

Зачем светомаскировка гражданским

С практической точки зрения использование таких устройств в гражданском транспорте не имеет смысла. Более того, они могут мешать нормальной работе фар, ухудшать видимость и представлять опасность на дороге. Тем не менее, такие накладки можно встретить на внедорожниках, используемых вне асфальта — на охоте, рыбалке, соревнованиях по трофи-рейдам. Там, где важен не столько комфорт, сколько стиль и атрибутика. К тому же, такая деталь на капоте или фарах — это, по сути, символ принадлежности к определённой "среде".

Иногда светомаскировочные элементы устанавливают как часть реконструкции военной техники или для создания стилизованного образа. Например, в клубах, занимающихся восстановлением машин времён СССР, такой тюнинг воспринимается не как странность, а как соблюдение исторической достоверности.

Можно ли использовать такие устройства на дорогах общего пользования

С юридической точки зрения всё неоднозначно. Если светомаскировочные элементы мешают работе головного света, это может быть расценено как нарушение технических требований. В случае ДТП или остановки инспектором ГИБДД владелец машины может столкнуться с проблемами — от устного предупреждения до запрета эксплуатации автомобиля. Всё зависит от ситуации и состояния самой техники.

Важно понимать: на дороге яркий и правильно направленный свет — залог безопасности. А любое его искусственное ограничение создаёт угрозу как для водителя, так и для других участников движения.

Свет как элемент тактики

В условиях современной войны и тактики скрытого передвижения светомаскировка до сих пор сохраняет значение. Особенно в локальных конфликтах, где противники используют беспилотники, приборы ночного видения и тепловизоры. Возможность временно "погасить" машину, не отключая полностью все системы, может дать преимущество в скрытности.

Для гражданских же водителей, далеких от армейских реалий, эти устройства остаются в первую очередь данью стилю или уважению к военной истории. Но при использовании в повседневной жизни стоит помнить: маскировка — это не про безопасность на дороге, а про другое. И не всегда "брутально" означает "целесообразно".

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.


