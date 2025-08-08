Психологи не верят, а дороги подтверждают: приметы, которые реально работают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские водители продолжают верить в дорожные приметы
4:37
Авто

Хотя российские водители в целом не кажутся суеверными, у многих всё же есть набор привычек, смахивающих на дорожные приметы. Причем охватывают они самые разные ситуации — от покупки машины до неожиданных событий в пути. Некоторые из них напоминают народную мудрость, другие — скорее безосновательные суеверия. Тем не менее, устойчивость таких убеждений заставляет задуматься: есть ли в них рациональное зерно?

Амулет в авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Амулет в авто

Машина от удачливого — и другие приметы покупки

Особенно много примет связано с приобретением автомобиля, особенно подержанного. Распространено убеждение: лучше покупать машину у человека, который живёт "на подъёме" — якобы с ней передаётся часть удачи владельца. Другая традиция — трижды обойти авто перед покупкой, "обмыть" и даже освятить. Отдельно считается, что первой не должна быть женщина-пассажир, а если у машины есть какой-то мелкий недостаток, это даже к лучшему — не будет крупных проблем.

Некоторые автовладельцы настороженно относятся к запчастям с авторазборок, особенно если детали сняты с машин, попавших в серьёзные аварии. Якобы такие комплектующие несут "плохую энергетику" и могут принести неприятности новому владельцу.

В дороге — не свисти, не выбрасывай и не рискуй

Приметы на этом не заканчиваются. В пути водители стараются не свистеть и не пересчитывать деньги — это, по поверьям, сулит финансовые потери. Есть и правило, касающееся мусора: выбросил его из окна — жди неприятностей. Если получить штраф в начале поездки, это тоже рассматривается как дурной знак: лучше повернуть назад или хотя бы сделать паузу. Среди самых тревожных примет — сбитое животное. Особенно если это собака: считается, что позже под колеса может попасть человек.

Не менее интересна и примета, касающаяся чистоты: якобы если вымыть машину прямо во дворе, это может "привлечь" воров. Пугает не столько само мытье, сколько демонстрация внимания к авто — возможно, лишняя.

Как воспринимать эти приметы: рационально или нет

Несмотря на то, что большинство подобных примет не имеют под собой научной основы, многие из них могут быть полезны. Например, "обход" автомобиля перед покупкой можно рассматривать как способ включить внимание. Это даёт паузу на обдумывание, позволяет ещё раз внимательно осмотреть кузов, заглянуть в салон, прислушаться к ощущениям. Пауза может помочь избежать поспешного решения.

То же касается и "неудачного" штрафа в начале поездки. С одной стороны, это можно счесть суеверием, с другой — повод задуматься: не были ли вы рассеянны, торопливы, недостаточно сконцентрированы на дороге? Иногда полезнее отменить поездку или пересобраться, чем продолжать в неуверенном состоянии.

Есть и вполне практичные следствия примет. Например, отказ от мусора на обочинах — это очевидная польза для окружающей среды и самодисциплина водителя. Такую примету можно поддерживать хотя бы в воспитательных целях.

Что касается религиозных обрядов, таких как освящение машины, здесь всё зависит от мировоззрения. Многие верующие действительно считают освящение полезным действием, однако представители духовенства обычно выступают против обрядов, не имеющих отношения к традиционным религиозным практикам — вроде "обмывания" покупки или хождения вокруг машины. Это трактуется как язычество. Впрочем, если ритуал внушает человеку уверенность — он может сработать как психологическая настройка.

Мудрость — не в приметах, а в внимательности

Главный вывод прост: даже самые странные или нелогичные приметы иногда выполняют полезную функцию. Они помогают водителю настроиться, включить внимание, сделать паузу или просто сохранить чистоту. Но если приметы становятся заменой здравому смыслу — это уже опасность. Суеверие не заменит внимательности, подготовки и технической исправности автомобиля.

В любом случае, главная "примета", которую подтвердит любой опытный инструктор — это то, что уверенных, подготовленных и внимательных водителей на дороге ждет меньше неприятностей. А вот беспечность, самоуверенность и невнимание ни один талисман не исправит.

Уточнения

Психо́лог — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
