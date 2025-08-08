Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткое регулирование курортной недвижимости в Уэльсе даёт первые результаты
Ошибки при уборке лука в августе: вот как избежать потерь
Ошибки в документах и отсутствие обратного билета могут стать причинами отказа во въезде
Шахматный триумф OpenAI: Grok повержен в битве искусственных интеллектов
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею

Передний привод в СССР родился случайно — и не на том заводе, о котором подумали

ЛуАЗ-969 стал первым переднеприводным автомобилем в СССР — до ВАЗ-2108
4:20
Авто

В истории советского автопрома часто упоминается ВАЗ-2108 как первый автомобиль с передним приводом. Вроде бы логично: в 1984 году стартовало производство, а спустя два года в серию пошёл "Москвич-2141", а затем — ЗАЗ-1102 "Таврия". Именно такие модели чаще всего всплывают в памяти при разговоре о переходе на передний привод в СССР. Но, как это часто бывает с историей, всё оказалось не так однозначно.

ВАЗ 2108
Фото: Wikipedia by Charles01, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВАЗ 2108

Легенда с Тольятти

"Восьмёрка", она же ВАЗ-2108, была важным шагом вперёд для отечественного автопрома. Передовой по тем временам хэтчбек отличался более лёгкой конструкцией, улучшенной управляемостью и, конечно, приводом на передние колёса. Эта конструкция пришла на смену классической компоновке, где двигатель стоял спереди, а ведущими были задние колёса.

Инженеры ВАЗа уверенно шли к этой цели, и именно "Спутник" стал массовым автомобилем с новой схемой трансмиссии. Серьёзным технологическим рывком стало и сотрудничество с Porsche при доводке подвески. В общем, "восьмёрка" была передовой — но не первой.

Москвич и Таврия: позже, чем ВАЗ

АЗЛК представил свою переднеприводную новинку лишь в 1986 году — это был "Москвич-2141". Несмотря на запоминающийся силуэт в стиле Simca и амбиции конструкторов, он опоздал. Да и технические характеристики не позволили ему вырваться в лидеры.

ЗАЗ-1102 "Таврия", дебютировавшая в 1987 году, тоже сильно запоздала. Причём, несмотря на более компактный формат и ярко выраженное хэтчбек-решение, модель технически отставала от конкурентов. Так что, несмотря на усилия, обе машины остались в тени.

ЛуАЗ: первенец по факту

Но если смотреть не по брендам, а по реальным срокам начала выпуска, первенство принадлежит вовсе не им. Ещё в 1966 году Луцкий автомобильный завод начал производство необычного внедорожника ЛуАЗ-969. Это был первый советский автомобиль, в серийном исполнении оснащённый передним приводом — хоть и по иронии судьбы.

"Трансмиссия у ЛуАЗ-969 была нестандартной: ведущими изначально сделали передние колёса, а задние — подключаемыми", — пояснил инженер-конструктор Виталий Савчук.

Причиной этого стал банальный дефицит — не хватало агрегатов для заднего моста. Поэтому на конвейере оказались машины, у которых задняя ось осталась неработающей. Такие автомобили получили индекс ЛуАЗ-969В — "временный". Они официально считались недоукомплектованными, но в реальности были полноценными переднеприводными машинами.

"К моменту решения проблем с поставками в 1970 году, предприятие выпустило около 4000 экземпляров переднеприводной версии", — отметил Савчук.

Почему об этом забывают

История ЛуАЗа уникальна и несправедливо забыта. Отчасти это связано с тем, что машина создавалась не как легковой автомобиль, а как компактный вездеход для армейских и сельских нужд. Конструкция была утилитарной, а салон — минималистичным. Впрочем, как раз это и сделало ЛуАЗ легендой среди любителей настоящей проходимости.

Тем не менее, факт остаётся фактом: первенство в освоении переднего привода в серийных советских автомобилях принадлежит именно Луцкому автозаводу. Пусть и по вынужденным обстоятельствам.

Итак, несмотря на заслуги ВАЗа, технологический рывок АЗЛК и амбиции ЗАЗа, именно ЛуАЗ-969В стал первой серийной моделью с передним приводом в СССР. Этот факт не всегда упоминается в популярных источниках, но именно он позволяет увидеть, насколько неочевидной может быть настоящая история отечественного автопрома.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики
Наука и техника
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Ошибки при уборке лука в августе: вот как избежать потерь
Ошибки в документах и отсутствие обратного билета могут стать причинами отказа во въезде
Шахматный триумф OpenAI: Grok повержен в битве искусственных интеллектов
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею
Становая тяга и отжимания укрепят мышцы и суставы после 50 лет — тренер Джаррод Ноббе
По просьбе трудящихся горком КПСС организовал цикл бесед и докладов о великих идеалах коммунизма… — писала газета Правда 11 августа 1962 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.