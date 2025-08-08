Передний привод в СССР родился случайно — и не на том заводе, о котором подумали

ЛуАЗ-969 стал первым переднеприводным автомобилем в СССР — до ВАЗ-2108

В истории советского автопрома часто упоминается ВАЗ-2108 как первый автомобиль с передним приводом. Вроде бы логично: в 1984 году стартовало производство, а спустя два года в серию пошёл "Москвич-2141", а затем — ЗАЗ-1102 "Таврия". Именно такие модели чаще всего всплывают в памяти при разговоре о переходе на передний привод в СССР. Но, как это часто бывает с историей, всё оказалось не так однозначно.

Фото: Wikipedia by Charles01, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВАЗ 2108

Легенда с Тольятти

"Восьмёрка", она же ВАЗ-2108, была важным шагом вперёд для отечественного автопрома. Передовой по тем временам хэтчбек отличался более лёгкой конструкцией, улучшенной управляемостью и, конечно, приводом на передние колёса. Эта конструкция пришла на смену классической компоновке, где двигатель стоял спереди, а ведущими были задние колёса.

Инженеры ВАЗа уверенно шли к этой цели, и именно "Спутник" стал массовым автомобилем с новой схемой трансмиссии. Серьёзным технологическим рывком стало и сотрудничество с Porsche при доводке подвески. В общем, "восьмёрка" была передовой — но не первой.

Москвич и Таврия: позже, чем ВАЗ

АЗЛК представил свою переднеприводную новинку лишь в 1986 году — это был "Москвич-2141". Несмотря на запоминающийся силуэт в стиле Simca и амбиции конструкторов, он опоздал. Да и технические характеристики не позволили ему вырваться в лидеры.

ЗАЗ-1102 "Таврия", дебютировавшая в 1987 году, тоже сильно запоздала. Причём, несмотря на более компактный формат и ярко выраженное хэтчбек-решение, модель технически отставала от конкурентов. Так что, несмотря на усилия, обе машины остались в тени.

ЛуАЗ: первенец по факту

Но если смотреть не по брендам, а по реальным срокам начала выпуска, первенство принадлежит вовсе не им. Ещё в 1966 году Луцкий автомобильный завод начал производство необычного внедорожника ЛуАЗ-969. Это был первый советский автомобиль, в серийном исполнении оснащённый передним приводом — хоть и по иронии судьбы.

"Трансмиссия у ЛуАЗ-969 была нестандартной: ведущими изначально сделали передние колёса, а задние — подключаемыми", — пояснил инженер-конструктор Виталий Савчук.

Причиной этого стал банальный дефицит — не хватало агрегатов для заднего моста. Поэтому на конвейере оказались машины, у которых задняя ось осталась неработающей. Такие автомобили получили индекс ЛуАЗ-969В — "временный". Они официально считались недоукомплектованными, но в реальности были полноценными переднеприводными машинами.

"К моменту решения проблем с поставками в 1970 году, предприятие выпустило около 4000 экземпляров переднеприводной версии", — отметил Савчук.

Почему об этом забывают

История ЛуАЗа уникальна и несправедливо забыта. Отчасти это связано с тем, что машина создавалась не как легковой автомобиль, а как компактный вездеход для армейских и сельских нужд. Конструкция была утилитарной, а салон — минималистичным. Впрочем, как раз это и сделало ЛуАЗ легендой среди любителей настоящей проходимости.

Тем не менее, факт остаётся фактом: первенство в освоении переднего привода в серийных советских автомобилях принадлежит именно Луцкому автозаводу. Пусть и по вынужденным обстоятельствам.

Итак, несмотря на заслуги ВАЗа, технологический рывок АЗЛК и амбиции ЗАЗа, именно ЛуАЗ-969В стал первой серийной моделью с передним приводом в СССР. Этот факт не всегда упоминается в популярных источниках, но именно он позволяет увидеть, насколько неочевидной может быть настоящая история отечественного автопрома.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

