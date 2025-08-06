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Как не остаться у разбитого корыта при покупке машины? Просто обратите внимание на эти 5 признаков

Эксперты: пять способов избежать обмана при покупке машины
2:45
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, особенно когда речь идёт о состоянии двигателя. Некачественный мотор может обойтись в ремонт, сопоставимый со стоимостью машины. Эксперты сети автосервисов Fit Service выделили пять признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

Покупка машины
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Покупка машины

1. Цвет выхлопного дыма

Прогрейте двигатель 10-15 минут и дайте несколько резких газов.

  • Синий (серо-голубой) дым - двигатель расходует масло. Возможны изношенные поршневые кольца, сальники или неисправная турбина.

  • Белый пар в холодную погоду — норма, но если он не исчезает после прогрева и пахнет антифризом, есть риск повреждения прокладки ГБЦ.

  • Чёрный дым - проблемы с топливной системой или системой зажигания. Менее критично, но всё же требует ремонта.

2. Под капотом

При осмотре обратите внимание на:

  • подтеки масла, антифриза и других жидкостей;

  • состояние стыка головки блока цилиндров (следы течей, изменённый цвет металла);

  • избыток герметика — часто признак попытки скрыть протечку;

  • "неоригинальные" шланги и хомуты — следы аварийного или дешёвого ремонта;

  • свежие болты или следы откручивания — двигатель разбирали, нужно уточнить причину.

3. Работа двигателя

Запустите мотор и прислушайтесь:

  • работа должна быть ровной, без сильных вибраций;

  • стуки, металлический звон или щелчки — повод для серьёзных сомнений;

  • плавающие обороты на холостом ходу — сигнал о возможных неисправностях.

4. Приборная панель

  • Горящий Check Engine или другие ошибки требуют диагностики.

  • Недобросовестные продавцы могут снимать лампочки.

  • Используйте простой OBD-II-сканер или Bluetooth-адаптер, чтобы проверить ошибки самостоятельно.

5. Тест-драйв

Во время поездки обратите внимание:

  • разгон должен быть плавным и уверенным, без провалов и рывков;

  • при интенсивном разгоне не должно быть дыма из выхлопа;

  • вялый набор скорости может указывать на низкую компрессию или проблемы с топливной системой.

Профессиональная проверка

Даже если первый осмотр не выявил проблем, перед покупкой стоит пройти диагностику на СТО:

  • измерение компрессии;

  • проверка герметичности поршневой группы;

  • эндоскопия цилиндров для оценки состояния стенок, поршней и клапанов.

Это даст максимально точное представление о состоянии двигателя и поможет избежать покупки проблемного автомобиля.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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