Как не остаться у разбитого корыта при покупке машины? Просто обратите внимание на эти 5 признаков

Эксперты: пять способов избежать обмана при покупке машины

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, особенно когда речь идёт о состоянии двигателя. Некачественный мотор может обойтись в ремонт, сопоставимый со стоимостью машины. Эксперты сети автосервисов Fit Service выделили пять признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info Покупка машины

1. Цвет выхлопного дыма

Прогрейте двигатель 10-15 минут и дайте несколько резких газов.

Синий (серо-голубой) дым - двигатель расходует масло. Возможны изношенные поршневые кольца, сальники или неисправная турбина.

Белый пар в холодную погоду — норма, но если он не исчезает после прогрева и пахнет антифризом, есть риск повреждения прокладки ГБЦ.

Чёрный дым - проблемы с топливной системой или системой зажигания. Менее критично, но всё же требует ремонта.

2. Под капотом

При осмотре обратите внимание на:

подтеки масла, антифриза и других жидкостей;

состояние стыка головки блока цилиндров (следы течей, изменённый цвет металла);

избыток герметика — часто признак попытки скрыть протечку;

"неоригинальные" шланги и хомуты — следы аварийного или дешёвого ремонта;

свежие болты или следы откручивания — двигатель разбирали, нужно уточнить причину.

3. Работа двигателя

Запустите мотор и прислушайтесь:

работа должна быть ровной, без сильных вибраций;

стуки, металлический звон или щелчки — повод для серьёзных сомнений;

плавающие обороты на холостом ходу — сигнал о возможных неисправностях.

4. Приборная панель

Горящий Check Engine или другие ошибки требуют диагностики.

Недобросовестные продавцы могут снимать лампочки.

Используйте простой OBD-II-сканер или Bluetooth-адаптер, чтобы проверить ошибки самостоятельно.

5. Тест-драйв

Во время поездки обратите внимание:

разгон должен быть плавным и уверенным, без провалов и рывков;

при интенсивном разгоне не должно быть дыма из выхлопа;

вялый набор скорости может указывать на низкую компрессию или проблемы с топливной системой.

Профессиональная проверка

Даже если первый осмотр не выявил проблем, перед покупкой стоит пройти диагностику на СТО:

измерение компрессии;

проверка герметичности поршневой группы;

эндоскопия цилиндров для оценки состояния стенок, поршней и клапанов.

Это даст максимально точное представление о состоянии двигателя и поможет избежать покупки проблемного автомобиля.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

