Как не остаться у разбитого корыта при покупке машины? Просто обратите внимание на эти 5 признаков

Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, особенно когда речь идёт о состоянии двигателя. Некачественный мотор может обойтись в ремонт, сопоставимый со стоимостью машины. Эксперты сети автосервисов Fit Service выделили пять признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов.
Прогрейте двигатель 10-15 минут и дайте несколько резких газов.
Синий (серо-голубой) дым - двигатель расходует масло. Возможны изношенные поршневые кольца, сальники или неисправная турбина.
Белый пар в холодную погоду — норма, но если он не исчезает после прогрева и пахнет антифризом, есть риск повреждения прокладки ГБЦ.
Чёрный дым - проблемы с топливной системой или системой зажигания. Менее критично, но всё же требует ремонта.
При осмотре обратите внимание на:
подтеки масла, антифриза и других жидкостей;
состояние стыка головки блока цилиндров (следы течей, изменённый цвет металла);
избыток герметика — часто признак попытки скрыть протечку;
"неоригинальные" шланги и хомуты — следы аварийного или дешёвого ремонта;
свежие болты или следы откручивания — двигатель разбирали, нужно уточнить причину.
Запустите мотор и прислушайтесь:
работа должна быть ровной, без сильных вибраций;
стуки, металлический звон или щелчки — повод для серьёзных сомнений;
плавающие обороты на холостом ходу — сигнал о возможных неисправностях.
Горящий Check Engine или другие ошибки требуют диагностики.
Недобросовестные продавцы могут снимать лампочки.
Используйте простой OBD-II-сканер или Bluetooth-адаптер, чтобы проверить ошибки самостоятельно.
Во время поездки обратите внимание:
разгон должен быть плавным и уверенным, без провалов и рывков;
при интенсивном разгоне не должно быть дыма из выхлопа;
вялый набор скорости может указывать на низкую компрессию или проблемы с топливной системой.
Даже если первый осмотр не выявил проблем, перед покупкой стоит пройти диагностику на СТО:
измерение компрессии;
проверка герметичности поршневой группы;
эндоскопия цилиндров для оценки состояния стенок, поршней и клапанов.
Это даст максимально точное представление о состоянии двигателя и поможет избежать покупки проблемного автомобиля.
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
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