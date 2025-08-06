Никакого ухода: Shacman продолжает работать в России, несмотря на разговоры

Официальный импортёр техники Shacman в России — компания ООО "Шакман Моторс" - опровергла распространявшиеся в СМИ и соцсетях слухи о прекращении работы бренда на российском рынке и проблемах с сертификацией.
Поводом для домыслов стало сообщение о ликвидации ООО "Торговый Дом "Шанкси"", которое ошибочно называли представителем Shacman в России. На самом деле это юридическое лицо не имело отношения к текущей деятельности бренда:
компания была зарегистрирована в 2011 году;
прекратила работу в 2018-м;
в мае 2024 года исключена из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения.
Генеральный директор ООО "Шакман Моторс" Вадим Федотов заявил, что:
Shacman никогда не прекращал работу в России и не планирует этого делать;
уже более пяти лет единственным официальным импортёром и координатором всех операций бренда в РФ является "Шакман Моторс";
ситуация с ООО "ТД "Шанкси"" — внутренний корпоративный вопрос, не связанный с деятельностью Shacman.
Shacman продолжает:
легально поставлять технику в Россию;
поддерживать дилеров и клиентов;
работать с регуляторами, включая Росстандарт, для урегулирования всех текущих вопросов.
Компания призывает опираться только на достоверные источники и готова к открытому диалогу с прессой и клиентами — сообщает 110km.
Shacman (Shaanxi) — марка грузовых автомобилей, выпускаемых заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. (Сиань, провинция Шэньси, Китай).
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