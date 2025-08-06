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Никакого ухода: Shacman продолжает работать в России, несмотря на разговоры

Shacman опроверг слухи об уходе с российского рынка
1:38
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Официальный импортёр техники Shacman в России — компания ООО "Шакман Моторс" - опровергла распространявшиеся в СМИ и соцсетях слухи о прекращении работы бренда на российском рынке и проблемах с сертификацией.

Самосвал Shacman
Фото: flickr.com by order_242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самосвал Shacman

Откуда появились слухи

Поводом для домыслов стало сообщение о ликвидации ООО "Торговый Дом "Шанкси"", которое ошибочно называли представителем Shacman в России. На самом деле это юридическое лицо не имело отношения к текущей деятельности бренда:

  • компания была зарегистрирована в 2011 году;

  • прекратила работу в 2018-м;

  • в мае 2024 года исключена из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения.

Позиция официального импортёра

Генеральный директор ООО "Шакман Моторс" Вадим Федотов заявил, что:

  • Shacman никогда не прекращал работу в России и не планирует этого делать;

  • уже более пяти лет единственным официальным импортёром и координатором всех операций бренда в РФ является "Шакман Моторс";

  • ситуация с ООО "ТД "Шанкси"" — внутренний корпоративный вопрос, не связанный с деятельностью Shacman.

Дальнейшие планы компании

Shacman продолжает:

  • легально поставлять технику в Россию;

  • поддерживать дилеров и клиентов;

  • работать с регуляторами, включая Росстандарт, для урегулирования всех текущих вопросов.

Компания призывает опираться только на достоверные источники и готова к открытому диалогу с прессой и клиентами — сообщает 110km.

Уточнения

Shacman (Shaanxi) — марка грузовых автомобилей, выпускаемых заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. (Сиань, провинция Шэньси, Китай).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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