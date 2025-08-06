Пусть машина служит долго: авто проедет в два раза больше, если не забывать об этих процедурах

Многие автолюбители уверены, что регулярная замена моторного масла и фильтра — это всё, что нужно для долгой работы машины. Но эксперты сервисных центров, работающих со старыми авто, напоминают: есть ряд процедур, которые часто упускают из виду, и именно они помогают избежать дорогостоящего ремонта.
Во многих двигателях до сих пор требуется механическая регулировка зазоров клапанов через определённый пробег. Особенно это важно для автомобилей на газу: неправильные зазоры становятся причиной ошибок Check Engine, повышенного шума, перебоев в работе, а затем и выхода из строя системы зажигания.
Старые свечи могут трескаться и вызывать нестабильную работу двигателя, перерасход топлива и образование сажи. Регулярная замена свечей — залог ровной работы мотора.
После пробега около 200 000 км стоит заменить масло не только в двигателе, но и в механической коробке передач, раздаточной коробке, системе полного привода, переднем и заднем дифференциалах.
Топливный фильтр - засорение приводит к поломкам насоса или форсунок.
Жидкость ГУР и антифриз - теряют свойства и требуют замены.
Ремни привода вспомогательных агрегатов - при обрыве могут повредить двигатель.
Важно следить не только за колодками и дисками, но и за:
тормозной жидкостью - её старение снижает эффективность торможения;
состоянием суппортов - их нужно разбирать и смазывать;
исправностью барабанных тормозов на старых авто — нередко они перестают работать.
Для гибридов с рекуперацией это особенно актуально: из-за особенностей торможения суппорты и механизмы закисают быстрее.
Регулярное ТО — это больше, чем замена масла. Своевременное внимание к клапанам, свечам, дополнительным жидкостям и тормозной системе позволит продлить жизнь автомобиля и избежать крупных затрат.
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
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