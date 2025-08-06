Пусть машина служит долго: авто проедет в два раза больше, если не забывать об этих процедурах

Механики рассказали, что нужно менять на авто, чтобы оно ездило долго

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители уверены, что регулярная замена моторного масла и фильтра — это всё, что нужно для долгой работы машины. Но эксперты сервисных центров, работающих со старыми авто, напоминают: есть ряд процедур, которые часто упускают из виду, и именно они помогают избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик

1. Регулировка зазоров клапанов

Во многих двигателях до сих пор требуется механическая регулировка зазоров клапанов через определённый пробег. Особенно это важно для автомобилей на газу: неправильные зазоры становятся причиной ошибок Check Engine, повышенного шума, перебоев в работе, а затем и выхода из строя системы зажигания.

2. Замена свечей зажигания

Старые свечи могут трескаться и вызывать нестабильную работу двигателя, перерасход топлива и образование сажи. Регулярная замена свечей — залог ровной работы мотора.

3. Масло в трансмиссии и других агрегатах

После пробега около 200 000 км стоит заменить масло не только в двигателе, но и в механической коробке передач, раздаточной коробке, системе полного привода, переднем и заднем дифференциалах.

4. Дополнительные фильтры, жидкости и ремни

Топливный фильтр - засорение приводит к поломкам насоса или форсунок.

Жидкость ГУР и антифриз - теряют свойства и требуют замены.

Ремни привода вспомогательных агрегатов - при обрыве могут повредить двигатель.

5. Тормозная система

Важно следить не только за колодками и дисками, но и за:

тормозной жидкостью - её старение снижает эффективность торможения;

состоянием суппортов - их нужно разбирать и смазывать;

исправностью барабанных тормозов на старых авто — нередко они перестают работать.

Для гибридов с рекуперацией это особенно актуально: из-за особенностей торможения суппорты и механизмы закисают быстрее.

Регулярное ТО — это больше, чем замена масла. Своевременное внимание к клапанам, свечам, дополнительным жидкостям и тормозной системе позволит продлить жизнь автомобиля и избежать крупных затрат.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

