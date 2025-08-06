Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль
Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными

Пусть машина служит долго: авто проедет в два раза больше, если не забывать об этих процедурах

Механики рассказали, что нужно менять на авто, чтобы оно ездило долго
2:17
Авто

Многие автолюбители уверены, что регулярная замена моторного масла и фильтра — это всё, что нужно для долгой работы машины. Но эксперты сервисных центров, работающих со старыми авто, напоминают: есть ряд процедур, которые часто упускают из виду, и именно они помогают избежать дорогостоящего ремонта.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

1. Регулировка зазоров клапанов

Во многих двигателях до сих пор требуется механическая регулировка зазоров клапанов через определённый пробег. Особенно это важно для автомобилей на газу: неправильные зазоры становятся причиной ошибок Check Engine, повышенного шума, перебоев в работе, а затем и выхода из строя системы зажигания.

2. Замена свечей зажигания

Старые свечи могут трескаться и вызывать нестабильную работу двигателя, перерасход топлива и образование сажи. Регулярная замена свечей — залог ровной работы мотора.

3. Масло в трансмиссии и других агрегатах

После пробега около 200 000 км стоит заменить масло не только в двигателе, но и в механической коробке передач, раздаточной коробке, системе полного привода, переднем и заднем дифференциалах.

4. Дополнительные фильтры, жидкости и ремни

  • Топливный фильтр - засорение приводит к поломкам насоса или форсунок.

  • Жидкость ГУР и антифриз - теряют свойства и требуют замены.

  • Ремни привода вспомогательных агрегатов - при обрыве могут повредить двигатель.

5. Тормозная система

Важно следить не только за колодками и дисками, но и за:

  • тормозной жидкостью - её старение снижает эффективность торможения;

  • состоянием суппортов - их нужно разбирать и смазывать;

  • исправностью барабанных тормозов на старых авто — нередко они перестают работать.

Для гибридов с рекуперацией это особенно актуально: из-за особенностей торможения суппорты и механизмы закисают быстрее.

Регулярное ТО — это больше, чем замена масла. Своевременное внимание к клапанам, свечам, дополнительным жидкостям и тормозной системе позволит продлить жизнь автомобиля и избежать крупных затрат.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Хью Лори станет Дамблдором: объявлен звёздный состав для новых аудиокниг о Гарри Поттере
Запеканка из творога без муки и манки: простой рецепт на завтрак
Овсянка полезнее в виде хлопьев длительной варки, а не быстрого приготовления
Пандемия COVID ускорила старение мозга: новое исследование выявило группы риска
Wildberries & Russ строит 400-метровый небоскрёб: что известно о проекте
Сансевиерия тянется вверх и не занимает место — идеальна для тесных комнат
Shacman опроверг слухи об уходе с российского рынка
Певец Шаман признался, что испытывает угрызения совести из-за дочери
Увлажнение на максимум: что на самом деле влияет на водный баланс кожи
Трюк с утяжелителями: как сделать рельефные плечи дома – без спортзала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.