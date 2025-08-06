Экономия или рациональность? Почему кондиционер стал не нужен в новой Lada Iskra

В АвтоВАЗ рассказали, почему Lada Iskra не оснащена кондиционером.
Главный инженер Виталий Логинов объяснил, что его не добавили в связи с результатами исследования, по которому — кондиционер нужен не всем.
"Не все потребители так или иначе пользуются кондиционером. То есть есть регионы, например, с холодным климатом, кондиционер там не нужен", — отметил специалист.
В базовой комплектации при этом имеется датчики дождя и света, но машина не получит 1,8-литровый мотор и систему контроля слепых зон.
LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.
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