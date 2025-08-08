Аккумуляторы из интернета превращают квартиры в могилы? Британия обсуждает запрет на зарядку электровелосипедов в домах

В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров

Электровелосипеды, стремительно набирающие популярность как альтернатива традиционному транспорту, оказались в центре серьёзной общественной дискуссии. После серии трагических инцидентов в Великобритании, включая смертельный пожар в Брэдфорде, разгорелись дебаты о необходимости запрета зарядки таких транспортных средств в помещениях.

Фото: commons.wikimedia.org by morebyless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоянка электровелосипедов

Поводом для обсуждения стала трагическая гибель 28-летнего Мохсина Джанджуа, который скончался от отравления дымом после пожара в своём доме. Возгорание было вызвано литий-ионным аккумулятором, приобретённым через интернет. Устройство оказалось несертифицированным и не соответствовало британским стандартам безопасности. Джанджуа вернулся в горящий дом, чтобы попытаться спасти своего брата, но сам погиб.

После этой трагедии коронер, расследующий дело, выступил с рядом рекомендаций. Он призвал к жёсткому регулированию продаж аккумуляторов через онлайн-платформы, а также к запуску широкомасштабной кампании по информированию населения о рисках зарядки электровелосипедов и самокатов внутри жилых помещений. Вслед за ним Лейбористская партия публично потребовала ввести запрет на зарядку электровелосипедов в домах, утверждая, что у властей и пользователей осталось всего несколько недель, чтобы предотвратить новые трагедии.

Статистика пожаров лишь подтверждает серьёзность ситуации. В первом полугодии 2023 года в Великобритании было зафиксировано 199 пожаров, вызванных аккумуляторами электровелосипедов и скутеров. Семь из них закончились гибелью людей. При этом почти половина возгораний произошла на переоборудованных или модифицированных велосипедах, а в двух из трёх случаев причиной становилась зарядка в помещении.

Особую тревогу вызывают неофициальные и переделанные батареи, зачастую продающиеся на онлайн-рынках без должной проверки. Эти устройства не проходят сертификацию, а их использование сопряжено с высокими рисками: перегрев, воспламенение, токсичный дым. Пожарные службы, включая Лондонскую пожарную команду, настоятельно рекомендуют внедрение специальных протоколов по хранению и зарядке таких устройств, особенно в многоэтажных домах.

Эксперты подчёркивают, что зарядка электровелосипедов вблизи мягкой мебели, выходов или без вентиляции значительно повышает риск летального исхода в случае возгорания. При этом многие пользователи не осведомлены об опасности, продолжая заряжать устройства в ночное время или без присмотра.

На фоне роста популярности электротранспорта власти Великобритании оказались перед необходимостью принятия срочных и решительных мер. В ближайшие недели могут быть введены новые нормы и запреты, включая обязательную сертификацию аккумуляторов, запрет на зарядку в жилых помещениях и усиление контроля над онлайн-продажами опасных товаров.

