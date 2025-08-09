Инспектор ГАИ остановил сразу троих — кто из них под прицелом на самом деле

Инспектор ГИБДД может остановить несколько авто — но обязан не задерживать

Инспектор ГИБДД вправе остановить несколько машин сразу. Но это не значит, что вы обязаны терпеливо ждать полчаса, пока он занимается другими. У ситуации есть чёткие рамки, и вы можете напомнить об этом сотруднику — вежливо, но твёрдо.

Может ли остановить сразу несколько авто

Да, может. В действующих регламентах нет ограничений по количеству машин, которые инспектор ГИБДД имеет право остановить одновременно.

Согласно пункту 67 административного регламента МВД, инспектор должен в первую очередь реагировать на наиболее опасные нарушения. Если приоритет определить сложно — допускается остановка сразу нескольких автомобилей. Но при этом важно свести к минимуму время общения с каждым водителем.

Чаще всего такая практика встречается:

при массовых проверках (например, на трезвость);

в нестандартных дорожных ситуациях (ДТП, аварийные условия, поиск нарушителя и пр.).

Что обязан делать инспектор при остановке

Сотрудник ДПС не должен просто раздать жестами указания и исчезнуть.

Согласно пункту 89 того же регламента, он обязан:

подойти к каждому водителю;

представиться;

по запросу — предъявить удостоверение;

чётко назвать причину остановки;

объяснить суть проверки и действия, которые будет предпринимать.

Если на месте работает несколько сотрудников, один может заниматься остановкой, другой — оформлением. Это ускоряет процедуру и снижает ожидание для водителей.

А если он "заморозил" вас на 30-40 минут

Так бывает: инспектор подошёл, представился — и ушёл оформлять другие машины. Вы остались ждать в одиночестве на обочине, гадая, что происходит.

Важно знать: это нарушение. Затягивать оформление или проверку без оснований запрещено. Есть часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ, по которой составление протокола должно происходить немедленно после выявления нарушения.

Что делать:

Спокойно включите камеру и начните фиксировать происходящее. Видео — ваш главный аргумент.

Вежливо, но уверенно напомните инспектору о нарушении сроков и попросите ускорить процедуру.

При затягивании без объяснений — вы вправе подать жалобу в прокуратуру.

Однако стоит понимать: если инспектор действительно работает с несколькими машинами в непростой ситуации или находит у вас серьёзное нарушение, задержка может быть оправданной. И тогда доказать злоупотребление будет непросто.

Главное — знать границы

Остановка нескольких автомобилей — не преступление. Но инспектор обязан вести себя уважительно и действовать в рамках закона. Если он "замораживает" вас на неопределённый срок — вы не обязаны молчать и ждать. Уважительно, но твёрдо — требуйте соблюдения ваших прав.

