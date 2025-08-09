Авто, за которыми начинается охота: почему звонки идут, даже если цена завышена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
5:33
Авто

Какие машины на вторичке разлетаются быстрее всего? Те, на которые не нужно уговаривать покупателя. Те, что можно взять, выставить — и уже через час получать звонки. И у перекупов есть свои безошибочные ориентиры. Это автомобили, за которые рынок голосует рублём, невзирая на пробеги и возраст.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Перед вами подборка машин, которые стабильно держат цену, почти не требуют вложений и пользуются повышенным спросом. Перекупы их выкупают не ради наживы, а потому что знают: завтра их уже не будет в продаже.

Toyota Camry XV50: вечная классика

Модель на атмосфернике 2.5 (2AR-FE) и с автоматом Aisin — это сочетание, которое на вторичке никогда не залеживается. Двигатель не боится пробегов в 300+ тысяч, если просто менять масло. Коробка — надёжная и всё прощающая, главное — не запускать техническое обслуживание.

Camry уважают за простор, солидность, подвеску, уверенное поведение на трассе. Но главное — ликвидность. Хорошо сохранившаяся Camry уходит с площадки за неделю, даже если владелец слегка завысил цену.

Skoda Octavia A7 с 1.6 MPI: надёжность без сюрпризов

Многие думают об Octavia как о машине с турбиной и DSG, но перекупы предпочитают версию с атмосферником на 110 л. с. и классическим автоматом. Потому что это железобетонная связка, которую можно брать с закрытыми глазами.

Octavia ценят за экономичность, простор и выносливость. Даже после 150 тыс. км она выглядит бодро, а звонки по объявлениям начинаются уже в первые часы. Главное — чистый кузов и прозрачная история.

Hyundai Solaris II (2017-2020): универсальный боец

1.6 MPI, автомат, цепь — и никаких проблем. Именно это делает Solaris идеальной машиной для города, такси, семьи и дачи. У него нет амбиций, зато есть предсказуемость и надёжность.

Перекупы любят Solaris за то, что он не теряет в цене, если ухожен. Особенно если один владелец, аккуратный пробег и внятная история. Такие машины долго в продаже не висят.

Kia Sportage III рестайлинг (2014-2016): кроссовер без капризов

2.0 MPI, шестиступенчатый автомат и нормальный антикор — три причины, по которым Sportage попадает в этот список. Он универсален, не боится семьи, трассы или сурового климата.

У него нет "фишек", но есть главное — ликвидность. Именно поэтому перекупы хватают Sportage в любом приличном состоянии: риск — минимальный, спрос — постоянный.

Lada Vesta Cross/SW Cross с 1.8 и МКПП: народный универсал

Высокий клиренс, простой агрегат, вместительный багажник — и внезапная популярность. Веста в кузове универсал — одна из самых быстро уходящих машин на "Авито".

Мотор на 1.8 требует внимания к ГРМ и фазовращателям, но при этом спокойно держит до 250 тысяч. Главное — не запускать. А дальше — машина ездит, и продаётся без проблем.

Toyota RAV4 XA40 (2013-2019): кроссовер, которому верят

Да, у него вариатор. Но это вариатор от Toyota — с цепью, без перегревов, с репутацией "сел и поехал". Именно поэтому его не боятся ни покупатели, ни перекупы.

RAV4 держит цену, даже если пробег перевалил за 200 тысяч. Машина уходит с минимальным торгом, особенно в холодный сезон, когда спрос на кроссоверы резко растёт.

Volkswagen Polo седан (2015-2019): немецкая простота

Никакой турбины, никаких DSG — только 1.6 MPI, надёжная японская коробка и проверенная временем подвеска. Polo покупают без вопросов.

Запчастей — море, покраска — без сюрпризов, кузовщина — доступная. Даже если машина требует косметики, перекупы берут её, приводят в порядок — и она снова в бою.

Renault Duster I: простой, но неубиваемый

Главное условие — полный привод и адекватное состояние. Версии с 2.0 и механикой особенно ценятся за тягу, простоту и надёжность.

Duster не требует супербензина, не ржавеет, спокойно переваривает бездорожье. В регионах он на вес золота. И если экземпляр в живом состоянии — перекупы не проходят мимо.

Почему именно эти машины

Потому что рынок давно проголосовал за них. Это не фантазии про "перепродать вдвое дороже” — это проверенные модели, которые уходят без провисаний в объявлениях.

Если вы хотите купить авто, поездить пару лет и потом продать без потерь — смотрите в сторону этих машин. Они не требуют от вас лишних вложений, зато дают уверенность, что вы в любой момент сможете вернуть свои деньги.

