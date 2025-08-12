Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Скраб, массаж и тренировки: комплексный уход для упругих ягодиц
Крупнейший самородок платины в мире найден и утрачен на Урале в 1843 году
Роза Сябитова поведала о своём тесном сотрудничестве с Майклом Джексоном
Гид в Рио призвал туристов отказаться от экскурсий по фавелам
Кола удалит налёт и разводы на стеклянных дверцах душа
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни

Кажется, ты всё делаешь правильно, но мотор уже в опасности: двигатель такого не прощает

Низкооктановое топливо может повредить двигатель автомобиля
2:01
Авто

Погоня за экономией на заправке может сыграть с водителем злую шутку. Некоторые автовладельцы, рассчитывая снизить расходы, начинают заправлять машину бензином с меньшим октановым числом, чем указано в инструкции. На первый взгляд — ничего страшного. Но на практике — это прямой путь к дорогостоящему ремонту.

Заправка бензином
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Что происходит внутри двигателя

Когда топливо не соответствует требованиям силового агрегата, его возгорание в цилиндрах происходит раньше положенного момента. Это и есть та самая детонация — взрывная волна, вызывающая колоссальные нагрузки на поршни, клапаны и другие элементы мотора. Даже кратковременное воздействие таких условий негативно сказывается на ресурсе двигателя.

Последствия: от вибраций до капитального ремонта

Сначала водитель может почувствовать едва уловимую вибрацию или снижение тяги. Но чем дольше продолжается заправка неподходящим бензином, тем выше вероятность серьёзных поломок. В результате — перегрев, разрушение прокладок, прогорание поршней и даже выход из строя блока цилиндров.

Экономия превращается в убытки

Попытка сэкономить несколько рублей на каждом литре оборачивается десятками, а порой и сотнями тысяч на ремонте. Особенно это актуально для современных турбированных двигателей и моторов, настроенных на бензин АИ-98. Использование АИ-95 вместо него может быть фатальным — даже если автомобиль "вроде бы" работает.

Как заправляться правильно

Главное правило — всегда придерживаться рекомендаций производителя. Не стоит экспериментировать с топливом, ориентируясь на отзывы в интернете или советы "бывалых". Каждый двигатель рассчитан на конкретный режим работы и степень сжатия. А экономия должна быть разумной — например, в виде умеренного стиля вождения и выбора проверенных АЗС, а не снижением октанового числа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Поставки российской нефти в Индию стабильны, несмотря на пошлины США
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни
Растворите морскую соль в тёплой воде, чтобы снять отёчность и восстановить силы
Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
Опытные кулинары готовят кукурузу с чесноком, розмарином и сливочным маслом
Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.