Кажется, ты всё делаешь правильно, но мотор уже в опасности: двигатель такого не прощает

Низкооктановое топливо может повредить двигатель автомобиля

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Погоня за экономией на заправке может сыграть с водителем злую шутку. Некоторые автовладельцы, рассчитывая снизить расходы, начинают заправлять машину бензином с меньшим октановым числом, чем указано в инструкции. На первый взгляд — ничего страшного. Но на практике — это прямой путь к дорогостоящему ремонту.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Что происходит внутри двигателя

Когда топливо не соответствует требованиям силового агрегата, его возгорание в цилиндрах происходит раньше положенного момента. Это и есть та самая детонация — взрывная волна, вызывающая колоссальные нагрузки на поршни, клапаны и другие элементы мотора. Даже кратковременное воздействие таких условий негативно сказывается на ресурсе двигателя.

Последствия: от вибраций до капитального ремонта

Сначала водитель может почувствовать едва уловимую вибрацию или снижение тяги. Но чем дольше продолжается заправка неподходящим бензином, тем выше вероятность серьёзных поломок. В результате — перегрев, разрушение прокладок, прогорание поршней и даже выход из строя блока цилиндров.

Экономия превращается в убытки

Попытка сэкономить несколько рублей на каждом литре оборачивается десятками, а порой и сотнями тысяч на ремонте. Особенно это актуально для современных турбированных двигателей и моторов, настроенных на бензин АИ-98. Использование АИ-95 вместо него может быть фатальным — даже если автомобиль "вроде бы" работает.

Как заправляться правильно

Главное правило — всегда придерживаться рекомендаций производителя. Не стоит экспериментировать с топливом, ориентируясь на отзывы в интернете или советы "бывалых". Каждый двигатель рассчитан на конкретный режим работы и степень сжатия. А экономия должна быть разумной — например, в виде умеренного стиля вождения и выбора проверенных АЗС, а не снижением октанового числа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

