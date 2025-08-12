Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни
Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
Опытные кулинары готовят кукурузу с чесноком, розмарином и сливочным маслом
Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Тренеры рекомендуют перед пробежкой есть за два часа и выбирать лёгкий белок

Продавец мог скрутить пробег: один элемент автомобиля расскажет больше, чем одометр

Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
2:31
Авто

На фоне высоких цен на новые машины всё больше россиян обращают внимание на вторичный рынок. И это действительно разумный способ сэкономить. Однако покупка подержанного автомобиля всегда связана с рисками — особенно если продавец пытается выдать видавшую виды машину за "почти новую".

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Почему доверять одометру не стоит

Одометр может выглядеть честным, а машина — ухоженной. Но внешняя чистота и цифры на панели могут быть обманчивыми. Одной из самых популярных схем мошенничества на вторичном рынке остаётся скручивание пробега. Причём делают это не только перекупщики, но и обычные владельцы, надеющиеся выручить побольше.

Проблема в том, что точно определить реальный пробег "на глаз" сложно. Однако есть один надёжный ориентир, на который редко обращают внимание.

Тормозные диски как зеркало истории

Эксперты утверждают: тормозные диски могут выдать настоящую правду о машине. Эти элементы изнашиваются естественным образом, и их состояние может подсказать реальный километраж.

В среднем ресурс дисков составляет 70-110 тысяч километров. И если вы видите значительный износ — особенно с большой фаской — при толщине менее 10 мм, значит, пробег машины точно перевалил за 100 тысяч. И никаких "50 000 км от бабушки до дачи" тут быть не может.

Новые диски — не всегда хорошая новость

Иногда всё наоборот: тормозные диски выглядят идеально, как с завода. Но радоваться тут тоже не стоит. Велика вероятность, что изношенные диски недавно заменили — возможно, специально перед продажей, чтобы скрыть реальный пробег.

Вот почему осмотр тормозной системы стоит делать не формально, а с холодной головой и вопросами. Уточните, когда проводилась замена, заодно взгляните на суппорты, колодки и тормозные шланги — эти детали сложно "освежить" все разом без серьёзных вложений.

Проверка, которая стоит внимания

На фоне множества признаков "убитой" машины — вроде затёртого руля или педалей — тормозные диски остаются менее очевидным, но не менее информативным источником. И если продавец уверяет, что пробег 40 тысяч, а диски уже "на исходе" — перед вами отличный повод торговаться. Или отказаться от покупки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.