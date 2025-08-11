Антирейтинг авто, в которых даже короткая поездка — это испытание: красиво снаружи, как табуретка внутри

Опубликован антирейтинг машин с неудобным интерьером и дешёвой отделкой

Стильный силуэт, выразительная оптика, агрессивные линии — всё это может сыграть решающую роль при выборе машины. Но вот только красивая обёртка не всегда означает, что внутри будет так же приятно. Особенно когда за рулём приходится проводить часы.

Фото: Wikipedia by Kevin Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Chevrolet Camaro

Некоторые автомобили, несмотря на эффектный внешний вид, откровенно разочаровывают, когда садишься в салон. В них может быть тесно, неудобно, да и материалы отделки оставляют желать лучшего. Именно такие модели попали в антирейтинг от зарубежных специалистов.

Chevrolet Camaro: салон не дотягивает

Первую строчку занял Chevrolet Camaro. Это, безусловно, автомобиль с харизмой. Внешность у него почти безупречная, но вот интерьер — совсем другой разговор. Салон собран из бюджетных материалов, эргономика страдает, а шумоизоляция не соответствует духу спортивного купе.

Mini Cooper: красиво, но тесно

На второй позиции — культовый Mini Cooper. Он привлекает внимание своим дизайном, но внутри многим откровенно не хватает пространства. Узкий салон и ограниченные возможности по регулировке сидений делают длительные поездки утомительными, особенно для высоких водителей.

TVR Sagaris: британский стиль с экономным салоном

Бронза досталась необычному TVR Sagaris. Снаружи — дерзкий спорткар, внутри — дешевый пластик и минимум удобств. Производитель решил сэкономить на комфорте, полностью сосредоточившись на внешности и динамике.

Dodge Journey и Pontiac Grand Prix: спорное решение

Ещё два представителя антирейтинга — Dodge Journey и Pontiac Grand Prix. Первый страдает от странной компоновки и устаревшей отделки, второй — от жёстких сидений и перегруженной приборной панели. Оба автомобиля выглядят внушительно, но на деле — не самые дружелюбные к пассажирам. Иногда дизайн действительно важен. Но если вы проводите в машине больше 15 минут в день — стоит задуматься: не оборачивается ли красота неудобством?

